Tchouaméni exculpa a Gavi de su lesión

El jugador del Real Madrid asegura que no se lesionó tras un choque con el futbolista azulgrana Estará dos meses de baja por una fractura en el segundo metatarsiano del pie izquierdo

El centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, cayó lesionado en el clásico del pasado sábado jugado en Montjuïc. El francés sufre una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo y estará unos dos meses de baja.

Tras hacerse pública la lesión, en las redes sociales empezaron a circular mensajes en los que se culpaba a Gavi de la misma, señalando al jugador andaluz del Barça por una acción en la que ambos sufren un encontronazo y que también fue divulgada por algún medio de comunicación.

Pues bien, el jugador del Real Madrid ha querido salir al paso de esas acusaciones y ha dejado bien claro que Gavi no tiene nada que ver con su lesión. "No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad". Tchouaméni ha querido exculpar con este gesto, acompañando su mensaje con el vídeo en el que se aseguraba que el golpe del barcelonista fue el que le lesionó, al jugador del Barça.

No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad https://t.co/80QK1668n8 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) October 30, 2023

El centrocampista galo, como él mismo explica, se lesionó en la primera parte del clásico y aguantó el dolor durante muchos minutos en la segunda parte. Fue el domingo cuando se le realizaron pruebas médicas que confirmaron la lesión.