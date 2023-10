Gavi será capitán

Solo tiene 19 años, pero es ya uno de los líderes del equipo dentro del terreno de juego Es imprescindible para Xavi y no duda en poner firmes a sus compañeros aunque tengan muchos más años que él

Tras la derrota en el clásico, Ilkay Gündogan, todo un campeón de Europa y con una larga trayectoria en el fútbol profesional fue crítico con la actitud del equipo. Lógicas palabras viniendo de alguien que ha llegado al Barça tras ganarlo todo con el Manchester City a las órdenes de Pep Guardiola. Palabras de un capitán sin brazalete y con carácter ganador.

Pero no fue el internacional alemán el único jugador azulgrana que alzó la voz. También lo hizo un chaval de 19 años al que no le gusta perder ni en los entrenamientos y que vio como se les escapaba el triunfo a pesar del tremendo partido que se había marcado. "El partido se va por detalles. El primer gol marca la diferencia. No podemos estar así de empanados en esas acciones. Después de eso nos vinimos abajo", explicó Gavi tras el clásico.

Solo tiene 19 años, pero ya ejerce de líder sobre el terreno de juego y nadie duda de que acabará siendo algún día uno de los capitanes del Barça. El centrocampista andaluz se marcó un partidazo ante el Real Madrid. Lo dio todo, como siempre, anuló a Bellingham en la mayoría de acciones y ayudó a Gündogan a generar juego demostrando que es un jugador con muy buen pie.

Gavi se marcha triste y decepcionado tras la derrota en el clásico | Valentí Enrich

El carácter de Gavi le hace ser imprescindible para Xavi en el centro del campo del Barça. Solo se ha perdido uno de los catorce encuentros oficiales que los azulgranas han disputado esta temporada y ha sido por sanción, siendo titular en doce de ellos. No se lesiona nunca y aporta mucho al equipo, lo que le ha llevado ya a sumar 109 partidos oficiales con el Barça y 25 con la selección española a pesar de que no cumplirá los veinte años hasta el próximo mes de agosto. De hecho, se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en llegar a los 100 partidos, superando a Bojan y Pedri.

Madera de líder

Sus dotes de liderazgo se han dejado ver muchas veces sobre el terreno de juego. Animando a sus compañeros, dando órdenes y echando alguna que otra bronca. Todo un veterano como Robert Lewandowski la recibió recientemente ante el Sevilla por cometer una falta cerca del área de Ter Stegen. Tampoco se libraron de ella los centrales del equipo en Mallorca tras un gol encajado.

Gavi lo da todo en el campo. Ha jugado con protección tras recibir varios puntos de sutura en una oreja y se ha jugado la cabeza despejando un balón con ella a ras de césped. Y su sentimiento barcelonista está fuera de dudas. No hay más que ver sus lágrimas despidiéndose de la afición el pasado sábado tras la derrota ante el Real Madrid. Que un día llevará el brazalete de capitán lo sabe todo el mundo.