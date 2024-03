La Superliga confirma conversaciones con los clubes ingleses

Bernd Reichart, CEO de 'A22 Sports Management', la empresa que impulsa y asiste a la Superliga, aseguró que han mantenido conversaciones con los clubes más importantes de la Premier desde la historia sentencia del pasado mes diciembre del TJUE, que reactivo el proyecto de la rompedora competición europea.

Cuando la justicia europea denunció el abuso de poder de FIFA y UEFA con el veto a la Superliga, la reacción d e los clubes que lideran el proyecto fue rotunda. Suponía dar luz verde a la creación de una nueva competición que englobaría a los mejores clubes de Europa que podría competir con la Champions creada por la UEFA.

En este sentido, a Reichart le parece lógico que tras el fallo se haya ampliado la nómina de clubes que se han interesado por el proyecto. "Es un proceso absolutamente lógico y natural. Todo el mundo está tratando de hacerse una idea de lo que podría significar la sentencia, es la obligación profesional de los clubes saber lo que este cambio en la gobernanza de los clubes en Europa podría significar para ellos", señaló a la agencia de noticia 'PA'.

Reichart recordó que están en un proceso abierto, de diálogo, y que no ponen fecha límite. "No hemos puesto una fecha límite, no hemos dicho 'Este barco zarpa ahora' y no hemos invitado a la gente a salir con declaraciones porque no queremos que otros clubes reciban luego llamadas diciendo 'Ahora tenéis que contrarrestar esa declaración que salió de vuestra liga nacional".

Barça y Madrid son dos de los clubes que han liderado la propuesta de la Superliga. También algunos clubes ingleses como Chelsea, Arsenal, City, Tottenham y Liverpool estuvieron en los inicios del proyecto, pero a reacción del gobierno británico y algunos estamentos futbolísticos hicieron que se retirarán. Ahora podría estar empezando una nueva de fase de acercamiento.