Sky Alemania: Kimmich no tiene intención de irse del Bayern

El jugador renovó hace poco su contrato y el Barça no ha contactado con él No tiene agentes y no trabaja con intermediarios

El futuro de Kimmich parece que está en el Bayern. A pesar de que se le ha relacionado con el Barça -es un jugador que siempre ha encantado a los técnicos de ahora y los de antes-, el futbolista no tendría intención de moverse. Según 'Sky Alemania', Kimmich no quiere salir del club alemán este verano y su idea es seguir ayudando al Bayern.

'Sky Alemania' explica que la renovación de Kimmich hasta el 2025 firmada hace poco más de un año fue negociada por la familia del propio futbolista ya que carece de agentes y tampoco trabaja con intermediario alguno que pueda ofrecerle a ningún club.

En Alemania también comentan, según esta información, que nadie del Barça ha contactado con el entorno familiar de Kimmich en los últimos meses para hablar sobre su futuro y que el jugador tiene claro que seguirá siendo un referente de la entidad bávara, al menos, la próxima temporada.

Al futbolista alemán se le vio desolado en el último encuentro de Liga que perdió el Bayern ante el Lezipig. La derrota por 1-3 complica el título de Liga y el futbolista acabó llorando sobre el terreno de juego.