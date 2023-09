Lo que Simeone no supo valorar

João Félix ha caído de pie en el Barça, dónde ya ha vivido su primera gran noche, y reconoce que está muy feliz Está haciendo esfuerzos para integrarse lo antes posible en el equipo y la idea de Xavi potencia todo su talento

Qué importante es rodearse de gente que te potencie. Eso pensará João Félix tras su primera gran noche de blaugrana. El portugués ha caído de pie en el Barça, y arropado por la idea de Xavi, que eleva todo su indudable talento, le han hecho olvidar el calvario que vivió en el Atlético de Madrid de la mano de Simeone.

Es evidente que el portugués encapsula calidad a chorros, pero como les pasa a todos los jugones, necesita sonreír para explotarla. De colchonero no lo consiguió. Incomprendido en un esquema en el que no encajaba, solo sobre el verde y alejado de los compañeros que mejor pie presentaban, acabó relegado al banquillo en muchas ocasiones y expuesto por Simeone en varias declaraciones a la prensa.

DOS FOTOS SE ENTIENDEN MEJOR JUNTAS

Dicen que el tiempo todo lo cura y João está abanderando el 'pasado pisado' para hacer grandes cosas con el Barça. “Cuando tienes una estructura buena, y el balón circula rápido, abres los espacios y ahí aparecen los goles. El cambio ha sido bueno para mí y mi familia. Estoy muy feliz aquí”, declaró tras la goleada ante el Real Betis (5-0), duelo en el que se estrenó como titular y goleador con el cuadro catalán.

Joao Félix ha vuelto a sonreír en el Barça | Agencias

En las palabras del portugués se encuentran las dos claves para que su fútbol brille: una estructura buena y la felicidad, algo que no tenía con Simeone en el Atlético de Madrid y de lo que sí que está disfrutando en sus primeros capítulos en Can Barça. João tiene la creatividad necesaria para llevar al Barça al siguiente nivel. Posee ese juego entre líneas que Xavi considera indiscutible para la zona adelantada del cuadrado, y a eso le suma el gol, eso que no tienen muchos otros candidatos para ocupar la posición.

'ADN' BARÇA

El hecho de dominar con tanta facilidad el cuero le permite tener la cabeza totalmente erguida en conducción, algo parecido a lo que hacía Xavi como futbolista, salvando las distancias. Cuánto trabajo puede hacer con él el egarense. João entiende y lee el juego, lo disfruta, y ante el Betis dejó muchísimos detalles del inmenso futbolista que es.

Joao Félix marcó su primer gol como blaugrana | VALENTÍ ENRICH

Demostró que se le puede buscar al pie, pero también al espacio. Que puede crear situaciones de peligro -incluso sin tocar el balón, sirva de ejemplo el tanto de Lewandowski-, pero también resolverlas sin problema. Lo está dando todo para encajar en Barcelona y no hay mejor combinación que contar con piezas talentosas y que tienen la voluntad de reivindicarse.

Su socio favorito contra el Betis fue Frenkie de Jong, y es una gran noticia que los mejores se busquen -y se encuentren-. Hace tiempo que el Barça no juntaba una plantilla con tantos futbolistas creativos, con último pase. Queda un mundo por delante y no hay que ilusionarse en exceso. Pero lo más probable es que si 'o Menino de Ouro' sonríe, también lo haga el Barça.