Simeone se pronuncia sobre el futuro de Joao Félix

El técnico del Atlético de Madrid ha reconocido que no ha hablado con el delantero desde que regresó de su cesión en el Chelsea "Yo quiero ganar, no me importa quién esté para lograr el objetivo", ha respondido cuestionado por si sería un problema que se quedase

El futuro de Joao Félix sigue en el aire, pero la opción con menos peso a día de hoy es su continuidad en el Atlético de Madrid. El delantero portugués está lejos de seguir vistiendo de rojiblanco y el 'Cholo' Simeone, con quien no mantiene una relación cordial, no pondría impedimentos a su salida.

Así lo ha explicado en una entrevista concedida a 'Marca', en la que ha repasado la actualidad del Atlético de Madrid, además de la carpeta de Joao Félix. Preguntado por si el portugués ha entendido lo que es sentir el club rojiblanco, el técnico ha respondido lo siguiente: "Lo que nos está dando o dio es lo que se vio. No creo que se haya guardado algo de lo que pudo dar. Igual que yo me comporté con él intentando dar lo máximo para sacarle algo. Posiblemente en su búsqueda necesite algo más... ya él y sus agentes y el club decidirán".

En esta línea, el 'Cholo' también ha confirmado que no ha mantenido ninguna conversación con el protagonista este verano, desde que finalizó su cesión en el Chelsea. Preguntado, nuevamente, por si entiende que dijera que se quiere ir al Barça, Simeone ha lanzado balones fuera: "Como siempre comento, la mejor manera de saberlo es cuando le toque hablar a él. Él sabrá los motivos".

El entrenador del Atlético de Madrid lo tiene claro: "Yo quiero ganar, no me importa quién esté para lograr el objetivo"; ha respondido al ser preguntado por si sería un problema que se tuviese que quedar en el Cívitas Metropolitano. El culebrón no ha acabado, ni mucho menos. Todavía restan varios capítulos para desentrañar el desenlace.