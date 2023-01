Todo sigue abierto en la operación Kessié - Brozovic

Todavía hay muchas dudas sobre las posturas de Barça e Inter en este posible truque de mediocampistas Marcelo Brozovic tampoco estaría seguro en cambiar de aires a sus 30 años y recién renovado

El posible intercambio entre Kessie y Brozovic parece tener muchos detalles que concretar antes de una decisión final. No solo Inter y Barça dudan sobre esta operación, sino que ambos jugadores tampoco las tienen todas consigo de que sea una buena decisión abandonar sus respectivos clubes.

Ni Brozovic ni Kessié están contando con demasiados minutos esta temporada, y son dos habituales saliendo desde el banquillo. Pese a esto, ninguno de los dos parece estar presionando demasiado una salida del club ante el interés de otros. Así lo ve el experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, que cree que la operación sigue abierta aunque tienen que darse muchos condicionantes para que se cierre.

Kessié llegó al Barça el pasado verano procedente del Milan, y aunque no sea una opción recurrente para Xavi Hernández, el costamarfileño insiste en luchar por un puesto en el once inicial del cuadro azulgrana. El técnico catalán tampoco ha tomado una decisión final sobre lo que quiere o no hacer con su mediocampista.

Por otra parte, Marcelo Brozovic renovó con el Inter de Milan hace poco tiempo y duda si salir del club a sus 30 años es la mejor opción para su carrera futbolística, con el ejemplo de Pjanic y su fracaso en can Barça en la retina, en una situación similar a la del croata.

Según las informaciones en la prensa italiana, quién tendrá la última palabra será el el Barça y su entrenador, que todo indica a que tomarán una decisión sobre Kessié a lo largo de esta semana.