Este jugador del Barça, en la fiesta que ha montado Shakira en casa

Patrick Kluivert fue pillado por la prensa saliendo de la casa de Shakira Shakira preparó una fiesta en casa tras publicar su sesión con Bizarrap

Ha transcurrido ya una semana desde que Shakira y Bizarrap publicasen su esperada colaboración, y el tema sigue sonando como el primer día: la letra, dedicada casi de forma íntegra a su ex pareja, Gerard Piqué, y con alusiones a su actual chica, Clara Chía, ha provocado un auténtico torbellino. El que fuera futbolista del F.C. Barcelona incluso ha respondido con humor al aliarse con Casio para que la marca de relojes patrocinase la King's League, o conduciendo un Twingo delante de las cámaras.

No sabemos si Patrick Kluivert, ex jugador del Barça, había caído en su pasado azulgrana, pero las cámaras de Europa Press le han grabado saliendo de la fiesta que Shakira montó en su casa de Barcelona. Sin embargo, tampoco es una gran sorpresa para aquellos que sepan la amistad que la cantante colombiana tiene con Kluivert de hace muchos años.

No obstante, Shakira incluso fue al entierro del padre de Rossana, mujer del ex jugador del F.C. Barcelona, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre. De ahí que esta visita no tenga el impacto que muchos señalan. Ahora bien, bendita casualidad que hubiera aceptado acudir a la fiesta de la artista justo después de que ella destrozase a Gerard Piqué con su polémica canción.