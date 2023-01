El intercambio Kessié-Brozovic, abierto para verano entre Barça e Inter

El club blaugrana lo ve bien, pero es prácticamente imposible que se haga en enero Kessié no desea salir ahora y a Brozovic le atrae la idea de jugar en el Camp Nou

El Barça está sondeando diversas opciones para sortear el límite salarial de LaLiga y poder reforzarse con futbolistas que podrían tener un mejor encaje en el juego del equipo. El club blaugrana se ha posicionado ya favorablemente en el intercambio Memphis-Carrasco, aunque el Atlético lo está vetando y ve con buenos ojos un cambio con el Inter entre Kessié y Brozovic. Esta última operación se ve complicada ante lo avanzado que está el mercado de enero, pero la opción podría quedar abierta para verano.

La posibilidad del intercambio surgió a través de intermediarios cercanos a los dos clubs, que sondearon la disponibilidad. El Barça no vio ningún reparo deportivo, todo lo contrario, aunque descartó forzar la situación porque están muy satisfechos de la profesionalidad del jugador. El Inter prometió estudiar el asunto aunque cree que la tasación de los jugadores es diferente, por lo que el Barça debería aportar a otro futbolista o el pago de alguna cantidad económica. Entre clubs el acuerdo no era imposible, pero no está tan maduro como para hacerlo este enero salvo que las cosas se precipiten.

El Barça ha congelado algo esta situación ante la negativa de Kessié de abandonar la entidad esta temporada. Otra cosa será a final de curso. Si el centrocampista sigue sin tener un papel protagonista en el equipo, podría abrir las puertas y sabe que tendrá más ofertas que la del Inter. A partir de ahí decidirá su destino deportivo sea con un intercambio o no. El Barça no cierra las puertas a este canje de jugadores que considera interesante, incluso, para el verano.

El área deportiva del club blaugrana considera a Brozovic un futbolista de mucho nivel y con encaje para jugar en diversas posiciones en el centro del campo. Puede asumir el rol de organizador y presiona bien defensivamente. Es un futbolista con experiencia, potente físicamente y con buena visión de juego. Se valora también su nivel competitivo. Todo abierto para ahora o para el futuro.