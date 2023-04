Los señalados de la derrota en el clásico de la Copa

La floja actuación de varios jugadores blaugrana resultó determinante en el naufragio del Barça en el 0-4 del Spotify Camp Nou El equipo de Xavi Hernández demostró en ese partido limitaciones en todas las líneas, algunas especialmente decisivas

El Barça cayó eliminado en la Copa del Rey de la peor manera imaginable, frente al Real Madrid y encajando una goleada incontestable (0-4) en el Spotify Camp Nou. Resulta casi imposible salvar del naufragio a alguno de los protagonistas blaugrana, por puntual que sea el fiasco, aunque el equipo acumulara tres victoria seguidas en los anteriores clásicos y pese a que se intente circunscribir la debacle al segundo tiempo.

Son muchos los futbolistas que quedan señalados; algunos de forma puntual por no atravesar un buen momento de juego. Otros porque no pasaron el test de calidad en un choque de la máxima exigencia, de 'nivel Champions'. Esta es la relación de los jugadores del Barça a los que peor les sentó la noche de Copas:

Lewandowski

De la misma forma que es reconocido como la máxima estrella de la plantilla, Robert debe ser el primer jugador señalado. El Real Madrid supo desconectar al polaco del juego de ataque blaugrana en muchas fases del partido y apenas tuvo oportunidades para marcar. En su duelo personal con Benzema, salió perdedor cuando más necesitaba de él el equipo. El francés encadenó su segundo hat trick y él se quedó tieso. En su descargo, es justo remarcar que un finalizador como Robert, por muy capaz que sea en el juego asociativo, necesita de alguien como Pedri que le suministre balones e incluso como Dembélé, con capacidad para el uno contra uno y atraer a varios defensas rivales con su capacidad de desequilibrio e improvisación.

Raphinha

De ahí que el segundo nombre de la lista sea el de Raphinha. Como a 'Lewy', al brasileño se le reconoce la capacidad de trabajo, la intensidad y la disciplina táctica en todas las fases del juego. Pero un delantero del Barça debe aportar más en un clásico a vida o muerte. Apenas consiguió ganar un mano a mano a Camavinga, improvisado lateral izquierdo del Real Madrid, y cuando consiguió acercarse al área de Thibaut Courtois no tomó nunca las mejor decisión para finalizar las jugadas.

Ansu Fati y Ferran Torres

Para finalizar con la delantera de este clásico copero, los 'revulsivos': son jóvenes, con talento y juegan en el Barça. ¿Qué más se puede pedir? Xavi recurrió a ellos en el segundo tiempo, tras el 0-2, con la ida de variar la dinámica del partido, pero una vez más se les vio atenazados y sin capacidad de desplegar su capacidad atacante. Ansu y Ferran transmiten la sensación de que no disfrutan de los minutos que les otorga Xavi. En el caso de Ferran, disciplinado tácticamente y trabajador, parece que está más pendientes de responder a las expectativas que se generan en torno a él que en hacer su juego. En el de Ansu, todavía no ha recuperado la chispa que lo convierte en un futbolista diferente, único.

Kessie

Cuesta situar a Frank en esta lista porque su primer tiempo fue más que digno y cuando Xavi ha recurrido a él en esta fase de la temporada, con partidos clave y muchas lesiones, ha respondido como un pretoriano. Su despliegue físico y su capacidad de ir de un área a otra son un servicio impagable para la causa. Pero su error en la jugada del inocente penalti sobre Vinicius resulta imperdonable pues abortó cualquier posibilidad de que el equipo se volviera a meter en la eliminatoria.

Sergio Busquets

Busi es el barómetro del Barça desde hace quince años. Tras un primer tiempo correcto, en el que marcó cómo y dónde se debía jugar, el doble mazazo del 0-1 (45'+1')y el 0-2 (50') dejó tumbado al equipo. De nada sirvió el tiempo de descanso. El equipo regresó al césped en 'modo off' y el capitán azulgrana no pudo evitar que el motor gripara. El Real Madrid empezó a hacer lo que mejor sabe, correr de una portería a otra y hacer largo el campo. Sergio, sin balón y sin oxígeno, no pudo recuperar el mando de la situación. Un náufrago en el hundimiento del segundo tiempo.

Sergi Roberto

Héroe en otros clásicos, en este fue la imagen de la derrota. Su falta de contundencia en el segundo gol del Real Madrid resultó incluso sorprendente, aunque en la línea de su actuación a lo largo del encuentro. Su inteligencia táctica y su pulcritud en el juego de posesión no fueron suficientes para compensar esta falta de contundencia en otras muchas acciones del partido, y en el segundo tiempo tampoco tuvo el dinamismo de otras ocasiones.

Marcos Alonso

Marcos no es defensa central. Queda dicho. Eso no es óbice para que su actuación se pueda calificar de decepcionante. Perdió casi todos los duelos con Rodrygo desde el principio y su falta de contundencia en el primer y el tercer gol resultaron determinantes para que el equipo encajara la goleada. Para colmo, alejado de la banda no pudo explotar sus virtudes como la verticalidad y el buen pie para los centros y el disparo exterior. Su relevo por Eric Garcia en el minuto 66 lo resume todo.