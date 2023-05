Semana clave para las bajas en el Barça

Xavi hablará con los jugadores que deben salir para que la planificación cuadre El técnico será claro y duro para que ningún futbolista se llame a engaño

El plan de viabilidad que ha preparado el Barça y que aprobará LaLiga debe funcionar de forma milimétrica para conseguir los objetivos marcados en cuanto a fichajes. El club está obligado a dejar salir antes que entrar y los candidatos a marchar están marcados desde hace semanas. Ayer mismo, el presidente, Joan Laporta, lanzó pelotas fuera sobre la decisión final con Ansu Fati y, sobre todo, dejó claro que todo iba a depender de las decisiones que se tomaran entre el área deportiva y el cuerpo técnico. Y es justo ahora cuando Xavi Hernández deberá remangarse para dar la estocada definitiva.

El aún director de fútbol, Mateu Alemany, ha ido preparando el terreno con los entornos de los futbolistas señalados, pero el entrenador deberá hablar esta misma semana con los jugadores para dejarles clara su situación: vaya, que en el Barça no van a tener oportunidades y que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos y por el club es buscarse equipo.

La fecha elegida para estos contactos no es baladí. Se ha querido aprovechar la primera ventana tras haber conseguido el título de Liga para abir la caja de los truenos. Porque para un vesutario cohesionado no es nada agradable saber que algunos compañeros deben marcharse para que esto funcione. Y se hace ya porque el Barça necesita sí o sí una gran venta antes del 30 de junio y, sobre todo, ir ahorrando fichas para dar entrada a los que vendrán.

El Barça siempre ha dejado claro que no habrá ninguna venta no deseada a no ser que un futbolista titular pida salir sí o sí y llegue una oferta millonaria. Por eso, el club va a priorizar la venta de los jugadores que menos minutos han tenido. Ya ahí, la primera lista se circunscribe a Ferran Torres, Ansu Fati, Kessié y Jordi Alba. Estos cuatro futbolistas tendrán vía libre para escuchar ofertas y, en algunos casos, ya ha negociaciones avanzadas para su salida a la espera del OK de los jugadores. La charla con Xavi solo será para que quede claro que el club los empuja a marcharse en un verano en el que no se podrán hacer favores. Por muy doloroso que sea, el club necesita forzar estas ventas para poder reforzar al equipo con total garantía.

Habrá que ver si los consejos de Xavi acaban surtiendo efecto porque hay alguna salida parada ante el deseo de los jugadores de querer continuar como sea en el Camp Nou. El Barça y los técnicos serán rotundos para no engañar a nadie y, como se hizo en su día con Piqué, todos estarán avisados de que un nuevo ciclo en el club blaugrana les llevará al banquillo con total seguridad. Vienen unos días movidos y necesarios a nivel interno con un Xavi que, más que nunca, demostrará que es un entrenador de club.