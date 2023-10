La salida a Bolsa no se debatirá en la Asamblea

El acuerdo con Mountain & Co. I Acquisition Corp no aparece en el orden del día En el club creen que la operación no está madura ni completa porque todavía no han llegado los 40 millones de Libero

El FC Barcelona anunció el pasado mes de agosto la reventa de un 29,5% de Barça Visión a Libero y Nipa Capital por 120 millones de euros en una operación bautizada como repalanca. Ese mismo día, anunció un acuerdo de fusión con Mountain & Co. I Acquisition Corp para que Barça Vision y Barça Media pudiese cotizar en el Nasdaq, la bolsa de Estados Unidos.

En el comunicado que emitió el Barça, se explicó que la operación debería ser aprobada tanto por la Asamblea de Compromisarios del club azulgrana como por los socios de la SPAC con sede en Suiza.

La posible aprobación de esta operación, sin embargo, no aparece en el orden del día de la Asamblea que el FC Barcelona ha convocado hoy para el sábado 21 de octubre. Está convocada a las 9.30 en primera convocatoria y se celebrará en el Auditori 1899, siendo telemática, aunque podrán estar presentes los Senadores del club.

Asamblea FC Barcelona | FCB

Deberá aprobarse la liquidación del ejercicio económico 22-23, con unos beneficios de 304 millones, el presupuesto de la presente temporada con unos ingresos previstos de 859 millones y un beneficio de once. También el contrato de patrocinio de Ambilight, firma que luce en la manga de la camiseta del primer equipo. Además, se informará sobre la situación actual del Espai Barça.

Sin Barça Vision

La razón principal por la que la posible salida a bolsa de Barça Vision no está en el orden del día es porque la operación no ha podido completarse porque todavía no han llegado al club los 40 millones que Libero debía desembolsar durante el mes de agosto. Además, Mountain & Co. I Acquisition Corp convocó a sus accionistas para ampliar el plazo para completar la operación, mientras el Barça negocia con Libero y con otras sociedades la llegada de los 40 millones pendientes.

Desde el FC Barcelona explican que esta demora tanto en la operación como en su aprobación, es una buena noticia. En primer lugar, porque disponen de más tiempo para dotar a Barça Vision de contenidos y músculo, con lo cual será una sociedad que podrá atraer más interés. Y también porque tendrán más tiempo para explicar la operación a unos socios que siempre muestran temor cuando se habla de venta de acciones.