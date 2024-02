Rubén Neves: "Estuve a punto de fichar por el Barça"

Durante muchos meses Rubén Neves fue uno de los nombres que más sonó como relevo de Sergio Busquets para el Barça. Las circunstancias, el jugador que estaba en el mercado y que su agente fuera Jorge Mendes facilitaba las cosas, jugaban a favor de la operación. Tanto es así que el fichaje estaba apalabrado pero el club azulgrana terminó descartando la operación.

El propio futbolista ha confirmado en una entrevista a O Jogo que estuvo muy cerca de fichar por el Barça. Cuestionado sobre las propuestas de Arsenal, Liverpool y Barça que tuvo antes de emprender la experiencia en Arabia Saudí, fue rotundo. "Estuve cerca de tres clubes y finalmente no pasó, lo que me entristeció y me ayudó a tomar la decisión de ir al Al Hilal", empezó diciendo.

"No quería decir nombres, pero Barcelona era una de las más calientes y no era mentira. Estuvo a punto de suceder, como ocurrió con el Arsenal. Luego hubo otro club fuera de Inglaterra. Fueron acontecimientos que se fueron acumulando y luego, con esta oportunidad de oro, no tuve dudas en aceptarla. Ya estaba endurecido por transferencias que no suceden", señaló.

Neves (26 años) también subrayó que aún es joven y piensa en la posibilidad de regresar a Europa en un futuro, aunque a corto plazo no entra en sus planes. "Jugar en Arabia Saudita no me hace sentir diferente en comparación con mis colegas en Europa. Mi capacidad física es genial. Estoy en camino de poder regresar algún día a Europa y jugar al más alto nivel. Pero, para ser honesto, no planeo regresar pronto. Siguiendo este camino, Arabia Saudita podría tener una de las ligas más importantes del mundo dentro de dos años", señaló.

"No hay ningún secreto: la calidad de los jugadores que llegan es altísima. Si cada equipo apuesta por ocho extranjeros de ese nivel, esto casi se convierte en un campeonato de PlayStation, en el que podemos elegir a los jugadores a nuestro antojo. Creo que estaré aquí dentro de dos años y, quién sabe, incluso un poco más".