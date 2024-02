El cambio radical de Nico en el Porto: "Ha encontrado su sitio"

“Conocí a Sérgio Conceição el día que fiché por el Porto, después del partido de pretemporada contra el Rayo Vallecano. Me dio mucha confianza y me dejó muy claro que tenía que trabajar duro y que él iba a exigir lo mejor de mí, que es lo que ha estado haciendo. Al principio siempre es difícil adaptarse a un lugar nuevo. Es complicado, pero tenía muchas ganas y creo que me adapté rápido a las exigencias".

Hace solo una semana Nico González (22 años) resumía así el proceso que ha vivido en el Porto, donde ha pasado del ostracismo a ser titular, como demostró su presencia en el once ante el Arsenal en la Champions el miércoles pasado.

Nico ha sido titular en cinco de los últimos seis encuentros y en Portugal sorprende, relativamente, porque así funciona la metodología de Conceição. "Jugar en el Porto no es fácil aunque vengas del Barça", apuntó el técnico, que es famoso por modelar a los futbolistas que llegan nuevos antes de darles continuidad.

"Entendió lo que tiene que hacer dentro nuestros principios. Este es el mérito de Nico, que siguió trabajando duro todos los días a pesar de que no fue convocado, y soy muy consciente de ello. Ha sido un trabajo meritorio".

El canterano empezó teniendo minutos cuando llegó pero un error suyo contra el Arouca significó el gol del empate y entró en un periodo de ostracismo, donde tuvo que trabajar mucho para recuperar la confianza de Conceição.

"En el Porto es normal"

Luís Cristovao, periodista portugués de SIC televisión, da algunas claves del cambio radical de rol de Nico, que hasta ha cambiado de look. "Las necesidades del equipo y su comportamiento en los entrenamientos le han ayudado. En el Porto es normal que un jugador tarde este tiempo hasta encontrar su lugar. Y cuando Sergio cambió el sistema a un 4-2-3-1 encontró su sitio", empieza diciendo.

"Creo que es una mezcla de mentalidad, comportamiento y respuesta a los desafíos de su entrenador. Pero es verdad que su llegada sorprendió en Portugal porque estaba lejos de ser un jugador del estilo típico de Conceiçao, que prefiere jugadores más agresivos y de lucha. Por eso tuvo dificultades y se le veía un poco lento para lo que quería el entrenador".

Nico disfruta ahora formando un doble pivote con Varela, que es el perfil más defensivo de los dos. Ante el Arsenal hubo unanimidad en el gran papel del exazulgrana. En un momento donde en el Barça hay un debate abierto sobre el futuro mediocentro, el club no pierde de vista su evolución. En verano lo vendió al Porto por 8,5 millones con una opción de compra, pero se guardó una opción de recompra de 30 millones y un porcentaje de una futura venta.