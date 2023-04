Roban en casa de Koundé durante el Barça-Betis

El domicilio del jugador francés fue asaltado mientras el jugador disputaba el partido A lo largo de los últimos años, los futbolistas del Barça han sufrido robos en sus casas

Susto, y grande, para Jules Koundé. Según informa Mundo Deportivo, después de finalizar el partido ante el Betis, el jugador francés se fue a su casa y se percató que había sido objeto de un robo en su domicilio mientras disputaba el partido.

El jugador informó a las autoridades policiales cuando se dio cuenta del delito y también se lo ha notificado al club, que en estos casos siempre está abierto a ayudar a los jugadores en todo lo que necesiten.

No es la primera vez que ladrones aprovechan los partidos de fútbol para asaltar los domicilios de los jugadores. Normalmente no hay que lamentar daños físicos porque los futbolistas no están presentes durante el robo y por eso el más grave fue el que sufrió Aubameyang.

Al ex futbolista azulgrana, un grupo de cuatro encapuchados lo apuntaron con armas y golpearon en la mandíbula después de entrar a robar en su casa. También agredieron a su mujer cogiéndola del pelo.

Ansu Fati, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Luis Suárez, Arthur Melo, Philippe Coutinho y Kevin-Prince Boateng son algunos de los ex jugadores del Barça que también han sufrido robos en sus domicilios particulares.