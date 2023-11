Se retira el jugador que fichó por el Barça para ser millonario: "No me importaba una mierda ser un calientabanquillos"

El jugador camerunés de 36 años anunció que cuelga las botas tras jugar en equipos como Bastia, Arsenal y FC Barcelona En el conjunto azulgrana nunca terminó de tener continuidad ni ser una competencia real para Sergio Busquets

Alex Song anunció el martes "con gran tristeza" su retirada en un comunicado que colgó en las redes. El camerunés recordó sus inicios, "un niño sin botas", que le dieron "el coraje" para tener luego éxito en su carrera.

"Cuando me fui a Francia para jugar con el Bastia me pareció un milagro. Pero solo fue el comienzo de una carrera que continuó en el Arsenal y el Barcelona, dos de los mejores clubes del mundo". Song también se acordó de otros clubes en los que jugó como el West Ham y el Rubin Kazan, así como toda esa gente que ha estado siempre a su lado: amigos, compañeros, familia y técnicos, que han estado presentes durante su trayectoria.

No así en el Barça, una carrera, donde brilló sobre todo en el Bastia y el Arsenal. Un movimiento que sabía que supondría jugar menos que en el club 'gunner'. Lo explicó en un directo de Instagram con su compatriota de la NBA, Pascal Siakam en 2022.

"Cuando el FC Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me haría millonario. No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba".

Song llegó como un mediocentro destacado, pero no se ganó el sitio en el once / | Maite Jiménez

El camerunés habló también sobre su tendencia derrochadora al verse con tanto dinero desde tan joven en el Arsenal. "La mayoría de futbolistas viven más allá de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme la vida en los últimos cuatro, cuando me di cuenta de lo que era un desperdicio", señaló.

"Iba a entrenar y veía a Thierry Henry aparecer con una verdadera joya de coche. Me dije a mí mismo que quería el mismo coche a toda costa. Fui al concesionario y me compré el mismo. Pero juro que tuve que devolverlo a los dos meses, todo mi dinero se estaba yendo para gasolina".