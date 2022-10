El Barça no puede poner fin a su maleficio europeo

Un gol de Çalhanoglu al final del primer tiempo ha servido al Inter para derrotar a los azulgrana El equipo de Xavi deberá ganar en el Camp Nou el miércoles que viene

El Barça no ha podido poner fin a su maleficio europeo y ha vuelto a caer en un partido de Champions lejos del Camp Nou y en un escenario grande. Un solitario gol de Çalhanoglu ha permitido al Inter de Milán llevarse los tres puntos y poner presión al conjunto azulgrana en la lucha que mantienen los dos equipos para ver quién acompaña al Bayern de Múnich a los octavos de final. Le tocará al Barça imponerse por más de un gol a los italianos el miércoles que viene en el Camp Nou si no quieren complicarse mucho la vida.

FICHA TÉCNICA Champions INT 1 ________________ 0 FCB ALINEACIONES Inter de Milán Onana; Skriniar, De Vrij, (Acerbi, 77'), Bastoni, Darmian, (Gosens, 77'), Dimarco, (Dumfries), Barella, Çalhanoglu, (Asllani, 85'), Mkhitaryan, Correa, (Dzeko, 57'), Lautaro Martínez Barça Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Christensen (Piqué, 58'), Marcos Alonso (Balde, 63'), Busquets, Gavi, (Kessie, 84') Pedri, Raphinha (Ansu Fati, 63'), Lewandowski, Dembélé Goles 1- 0 Çalhanoglu (45') Árbitro Slavko Vincic (esloveno). Mostró amarillas a Barella (23'), Busquets (60'), Çalhanoglu (70'), Gavi (76'), Lautaro (76'), Bastoni (88'). También amonestó a Xavi (68') Incidencias Partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions jugado en el Giuseppe Meazza ante 80.000 espectadores. Antes del partido se hizo un minuto de silencio por la tragedia en el estadio de Kanjuruhan (Indonesia)

Xavi ha puesto sobre el campo el equipo que todo el mundo había pronosticado. No ha habido sorpresas ni variante táctica alguna pensada para sorprender. Sergi Roberto actuó de lateral en la derecha con el reaparecido Marcos Alonso en la izquierda y Eric Garcia y Christensen formando la pareja de centrales. En el centro del campo Busquets estuvo flanqueado en los interiores por Gavi y Pedri y arriba el presumible tridente titular, con Dembélé, Lewandowski y Raphinha.

El técnico había pedido jugar con personalidad y atrevimiento y durante los primeros minutos lo ha parecido. El equipo azulgrana se ha plantado en el mediocampo del Inter y ha pasado a tenir el control del partido a través de posesiones largas. No quería arriesgarse a perder ningún balón el Barça porque los contragolpes del Inter podían ser letales. El problema que ha tenido el conjunto azulgrana es que ha faltado inspiración y claridad de ideas para hacer daño y generar peligro a la portería defendida por Onana. Lo ha intentado Dembélé en muchas ocasiones por la derecha pero no le ha salido nada y en la izquierda Raphinha ha estado muy desaparecido y poco participativo. Y a Lewandowski, bien marcado por los centrales, le han llegado pocos balones en condiciones.

Llega el descontrol

Todo ha empezado a ir a peor después del posible penalti de Eric Garcia por manos. El árbitro ha ido a consultar al VAR pero había fuera de juego. Tuvo suerte el Barça porque las manos eran muy claras. Esta jugada descentró al equipo, al que le entraron los nervios. De la templanza inicial, pasó al descontrol y permitió que el Inter supiera sacar provecho con sus contragolpes. Le han anulado un gol por fuera de juego a Correa. Pero no han perdonado justo antes del descanso con un gol de Çalhanoglu, al que han dejado rematar solo desde la frontal del área y su chut raso y bien colocado se ha colado en la porteria de Ter Stegen.

No ha variado demasiado el guión en el inicio del segundo tiempo pese a que Dembélé ha estrellado un balón en la madera en una jugada aislada. Xavi no lo veía nada claro y ha realizado cambios en el equipo. Piqué ha entrado por Christensen, con molestias, Ansu Fati por Raphinha y Balde por Marcos Alonso. Parecía que los cambios sonreían al Barça porque poco después ha empatado Pedri, que se ha encontrado con un balón dentro del área. Después de revisarlo en el VAR, el árbitro lo ha anulado por manos de Ansu Fati. El conjunto azulgrana lo ha seguido intentando a la desesperada y hasta el final pero como en todo el partido le ha faltado clarividencia en ataque. Tampoco lo ayudó el VAR, que no vio manos en la revisión de un posible penalti. Otra noche aciaga para el Barça en Europa. Una más.