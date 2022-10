El primer momento clave para el Barça

Después del inicio espectacular en la Liga, con el Barça por fin líder tras 833 días, y de tener todos en mente el clásico del próximo 16 de octubre, el equipo de Xavi Hernández debe certificar este gran arranque dando la cara y estando a la altura del primer momento clave de la temporada: el partido de esta noche en Milán. En su anterior cita de Champions, el Barça cayó en el feudo del Bayern, pero demostró que puede competir a la altura de los grandes de Europa. Toca certificarlo en lo que se puede calificar de ‘eliminatoria directa’ entre interistas y azulgranas por la clasificación. Puntuar en San Siro no sería un mal resultado si la próxima semana, en el Camp Nou, los azulgranas se alzan con la victoria. Todo lo que no sea perder es positivo, aunque estoy convencido de que el Barça tiene nivel de plantilla y estado de forma suficiente como para sentirse favorito en este apasionante duelo.

El rival, el Inter, es de los que imponen respeto, estamos hablando seguramente de la mejor plantilla de Italia, pero el momento actual de los de Simone Inzaghi no es el mejor. El Barça tiene que aprovechar esta sensación de crisis en el cuadro ‘nerazzurro’ y salir con personalidad y toda la ilusión para conseguir una victoria que sería muy importante. No solo por el hecho de poner tierra de por medio respecto al propio Inter, sino incluso para aspirar al liderato del grupo jugándotelo todo a una carta contra el Bayern de Múnich en casa. Xavi ha sabido gestionar los esfuerzos de la plantilla tras solventar la visita a Mallorca con una victoria sin forzar la máquina, aunque con la actitud y competitividad que se exige para ganar en Primera División. Era necesaria esta rotación a causa de los compromisos de selecciones de los internacionales, para, de esta manera, llegar a la cita de Milán con jugadores que han podido descansar o que no tuvieron tantos minutos el fin de semana y que han de ser importantes esta noche. Nombres como los de Eric Garcia, Marcos Alonso, Pedri o Raphinha apuntan al once titular de lo que bien se puede considerar una final.

Y es que en el mítico San Siro, el Barça vivirá su primer gran momento de la temporada, la primera ‘final’ y la que será la antesala de lo que nos espera, con un calendario brutal, antes del Mundial de Catar. Todo está por decidirse, sobre todo a nivel euopeo. La clasificación para octavos se pone en juego en Milán y en el horizonte, ni más ni menos que el duelo del Santiago Bernabéu. La sensación de que será una Liga de dos es cada vez más fuerte y los duelos directos contra el Real Madrid seguro que marcarán la tendencia. Pero primero está el Inter.