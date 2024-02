La respuesta de Deco sobre la posible continuidad de Xavi

Hace un mes, tras la inexplicable derrota del Barça contra el Villarreal, Xavi Hernández anunció en rueda de prensa que no continuaría ejerciendo su cargo como entrenador del FC Barcelona a partir del 30 de junio, a pesar de tener contrato hasta el 2025. Sin embargo, en el club no han tirado la toalla con el egarense.

Tal y como hemos informado en SPORT, Joan Laporta, con quien Xavi mantiene una gran relación, cercana y amable, le ha trasladado de forma informal, pero también sincera y con determinación la conveniencia de que cumpla el año de contrato que aún tiene firmado. Lo ha hecho en más de una ocasión y, de hecho, no ha sido el único. No obstante, la decisión del técnico culés es inamovible. Está decidido al cien por cien y nada le hará cambiar de opinión.

En este sentido, se ha expresado el directo del área de fútbol del Barça, Deco, en una entrevista concedida al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio. El exfutbolista no cierra la puerta a esta posibilidad, pero reconoce que "no estamos tomando ninguna decisión sobre el futuro entrenador porque es pronto y tenemos muchas cosas por delante".

"Si algo cambia, no diré que no podamos plantearlo. No tenemos nada contra él. No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva. De momento, no hay esa posibilidad; si pasa, ya lo discutiremos", ha explicado el dirigente portugués.