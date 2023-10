El Barça espió a Vermeeren en la Champions ante el Shakhtar

El pivote realizó un partidazo con el Amberes a pesar de la derrota y dio dos asistencias de gol El club blaugrana le ve como un potencial fichaje para jugar por delante de la defensa

El Barça espió a Arthur Vermeeren en el duelo que enfrentó al Amberes contra el Shakhtar en la Champions. El mediocentro belga es uno de los mediocentros que tiene marcado el área deportiva como potencial incorporación de futuro. Gusta mucho y tienen claro que sus características serían perfectas para jugar por delante de la defensa aunque no se ha realizado movimiento alguno. Vermeeren lo bordó a pesar de la derrota de su equipo y a sus 18 años es ya uno de los pivotes más cotizados de Europa.

El nombre de Vermeeren está encima de la mesa desde hace ya muchos meses. Este verano se contempló su incoporación, pero la flata de recursos hizo inviable cualquier negociación. Tanto el cuerpo técnico como el área deportiva le ven un potencial enorme siempre que pueda salir a un precio razonable y se le está realizando un seguimiento pormenorizado esta temporada para contemplar su evolución.

Vermeeren protagonizó un partidazo en la Champions dando dos asistencias de gol y convirtiéndose en el segundo jugador belga que lo hacía en la historia de la Champions. El primero fue Kevin de Bruyne. A pesar de su juventud, el centrocampista lleva el timón de un equipo que maravilló el pasado curso en la liga belga a pesar de que la Champions le está quedando demasiado grande y todo indica que van a quedar eliminados a las primeras de cambio.

En el Barça son conscientes que se han quedado a medias a la hora de abordar el recambio de Busquets. La figura del pivote posicional es muy importante en el equipo blaugrana y ese rol lo está realizando Oriol Romeu, con muy buenas prestaciones. Fue la solución de urgencia en un mercado en el que no hubo demasiado dinero para fichar y el exjugador del Girona está cumpliendo de forma satisfactoria en ese rol. Pese a todo, el club está trabajando para localizar algún jugador que pueda tener recorrido a largo plazo en esa posición.

Vermeeren tiene ahora un valor de mercado de 17 millones de euros aunque el Amberes, por ahora, no ha querido vender. Varios equipos de la Premier League, el United entre ellos, están al acecho de un futbolista que le encataría vestir de blaugrana para explotar sus características de juego. El Barça también maneja otros perfiles como el brasileño Gabriel Moscardo, del Coritnhians, futbolista que gusta especialmente a Deco.

Sobre Vermeeren, el exjugador del Barça y exdirector deportivo del Ajax, Marc Overmars, aseguró hace unos días que es el perfil ideal para reforzar al equipo blaugrana. "No tengo ninguna duda de que Vermeeren podría jugar en el Barça a un gran nivel. La primera vez lo que vi me recordó el nivel de Xavi o Iniesta por el tipo de juego que tiene". En el Barça llevan más de un año siguiéndole y dentro de poco se decidirá si dan un paso adelante o no para contratarle.