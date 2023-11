Desde el Rayo replican a Xavi: "Es indecente pedir fuera de juego"

El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, cargó contra las palabras del técnico azulgrana por la acción del 1-0 "Pedir fuera de juego es un intento de equivocar al árbitro"

En el Rayo Vallecano reaccionaron de manera instantánea a las palabras de Xavi, que en los micrófonos de 'DAZN' comentó que en la acción del 1-0 de Unai López pudo decretarse fuera de juego de Óscar Valentín, quien en la opinión del técnico egarense tapaba la visión de Iñaki Peña. Tanto el presidente del club madrileño, Rául Martín Presa, como el mismo goleador rayista, Unai López, replicaron con dureza las declaraciones de Xavi.

"Me parece indecente que alguien con la categoría de Xavi pueda pedir fuera de juego. Me parece increíble. Pedir fuera de juego es un intento de equivocar al árbitro. Que lo diga alguien que no ha jugado nunca al fútbol en su vida, pero él que ha estado donde ha estado y ha jugado con quien ha jugado...", valoró el máximo dirigente del Rayo atendiendo a los micrófonos de 'DAZN'.

Quien también quiso decir la suya fue Unai López, autor del 1-0. En su paso por la zona mixta, López calificó de "excusas" los argumentos del técnico azulgrana. "No creo que Xavi tenga que protestar un empate contra nosotros, no valen excusas", valoró.