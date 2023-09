Raphinha volverá al once en Mallorca

El brasileño tiene todos los números para entrar en el tridente ofensivo En la previa del choque, Xavi elogió cómo entró el ex del Leeds en el Barça-Celta

Raphinha es claro candidato a la titularidad en Mallorca. Xavi reiteró este lunes que en cada partido habrá dos o tres cambios respecto al anterior y el brasileño es favorito para entrar en el tridente de ataque. Las rotaciones no cesan y el ex del Leeds recuperará un puesto en el once con el objjetivo de incrementar sus méritos, pues los dulces momentos que viven Joao Félix y Ferran han encarecido los minutos en la parcela ofensiva.

El brasileño cayó en la trampa en el estreno liguero en Getafe y fue sancionado con dos partidos. Su ausencia coincidió con el acelerón de Ferran y Lamine primero y con el desembarco de Joao Félix después. En un abrir y cerrar de ojos, Raphinha vio saboteada su condición de titular, algo que se daba por seguro cuando se confirmó la marcha de Dembélé al PSG.

Lejos de bajar los brazos, el brasileño se reivindicó con gol a los dos minutos de saltar al campo ante el Betis y frente al Amberes provocó el 3-0 y asistió a Joao Félix en el 5-0. Ante el Celta le tocó de nuevo el papel de revulsivo, rol con el que, escuchando a Xavi este lunes, pareció cumplir bastante. "Raphinha entró muy bien. Los minutos que salió estuvo sensacional, me recordó a Ferran cuando tenía menos minutos. No ha jugado tanto por la expulsión en Getafe. Pero será importante, no tengo ninguna duda", aseguró el técnico azulgrana.

Tanto Lewandowski como Joao Félix están a las puertas de descansar, pero parece poco probable que roten los dos a la vez. A la espera de conocer cuál es la decisión de Xavi y cómo quedan las piezas, lo que sí parece seguro es que Raphinha ocupará contra el Mallorca el costado derecho del ataque culé. Solo quedan dos partidos de casting -este y el del Sevilla- antes del encuentro en Porto, donde Xavi pondrá sobre el verde de Do Dragao a quienes mejor estén.