Rafa Márquez: el último experimento de Laporta

Las aspiraciones del Barça por cerrar una buena temporada pasaban, en gran parte, por superar la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain. La eliminación, dolorosa en lo deportivo y en lo anímico, deja a la plantilla tocada y la dirección deportiva podría acelerar la decisión sobre el futuro entrenador.

Hace casi tres meses que Xavi Hernández anunció en rueda de prensa, tras perder estrepitosa e incomprensiblemente por 3-5 contra el Villarreal, que no seguiría ejerciendo su cargo como técnico blaugrana a partir de la próxima temporada, a pesar de tener un año más de contrato.

Fue entonces cuando desde las oficinas del club blaugrana se empezaron a sondear diferentes nombres para que pudieran tomarle el relevo al egarense en el banquillo del primer equipo. Lo cierto es que por un motivo u otro (económico o contractual, principalmente) ningún técnico ha generado consenso en la dirección deportiva.

Joan Laporta junto a Rafa Márquez tras la victoria del Barça Atlètic por 0-2 al Cornellà / FCB

Es aquí cuando nace la idea de tratar de convencer a Xavi Hernández para que cumpliese el año de contrato que le restaba. La bola de nieve se ha ido haciendo más grande y no ha habido rueda de prensa en la que no se le haya preguntado por su continuidad. El entrenador del Barça, sin embargo, ha sido cada vez más tajante ante los medios de comunicación: empezó matizando que "a día de hoy" no había novedades al respecto y ha acabado dejando claro que su decisión es inamovible.

También descartada la vía alemana, con Flick, Tuchel y Nagelsmann a la cabeza, la opción de Rafa Márquez es la que ha ido ganando más enteros. Siempre que Xavi no reconsidere su decisión, el mexicano es ahora el mejor colocado para asumir las riendas del primer equipo durante la próxima temporada. Una decisión que podría, incluso, acelerarse y precipitarse tras la eliminación en los cuartos de final.

Un apoyo recíproco

Rafa Márquez siempre ha sido un hombre de confianza de Joan Laporta y, por consiguiente, de su círculo más allegado. Un nuevo experimento se está cocinando en Can Barça. Para 'Jan', siempre ha sido prioritario el paso por el filial blaugrana antes de alcanzar el primer equipo, algo que no hizo Xavi y de lo que siempre se ha recelado. Lo hizo con Pep Guardiola y, posteriormente, también sucedió con Luis Enrique.

El presidente del Barça firmó a Rafa Márquez como jugador en su primera etapa al frente del club blaugrana. Era el año 2003 y el mexicano aterrizó en la capital catalana procedente del Mónaco, a cambio de 5 millones de euros. El '4' defendió la zamarra culé durante siete temporadas: hasta 2010.

El mexicano siempre se ha mostrado muy cercano con Laporta y no dudó en apoyarle públicamente durante su precandidatura a la presidencia bajo el lema 'Estimem el Barça'. Durante la presentación del proyecto deportivo, el mexicano apareció en vídeo dando su apoyo a 'Jan', junto a otros ilustres como Deco, Eto'o, Valdés, Sergi Barjuan... Un apoyo que, en varios casos, ha comportado un puesto de trabajo en el FC Barcelona.

Márquez, previamente, inició su trayectoria en los banquillos dirigiendo al equipo juvenil del RSD Alcalá en 2020. Todo estaba preparado para que pudiese dar el salto al Barça, ya de la mano de Laporta, pero unos problemas burocráticos se lo impidieron. Fue en 2022 cuando relevó a Barjuan para dirigir al filial culé.

Formación y resultados

Al Barça Atlètic no se le exige el ascenso de categoría, pero la inversión y el mimo del club hacia el equipo le sitúan siempre entre uno de los candidatos a subir a Segunda División. La temporada pasada, el filial logró puestos de 'play off' y rozó el ascenso. Este año le está aguantando el pulso al Deportivo de la Coruña y sueñan con alcanzar el liderato.

Todos están encantados con Rafa Márquez. De hecho, cuando Xavi estaba más en la cuerda floja, Laporta se encargó de dar apoyo público al mexicano, yendo a ver un partido del Barça Atlètic frente al Cornellà a domicilio en noviembre, algo inusual en el presidente, y fotografiándose con él en el vestuario. Un gesto que no pasó desapercibido para nadie. El bochornoso y repetido capítulo del mexicano en redes sociales promocionando casas de apuestas parece no haber tenido consecuencias. Se corrió un tupido velo y aquí no ha pasado nada.

Márquez ha logrado mantener una siempre complicada regularidad con el filial. Las lesiones, los futbolistas convocados con sus selecciones con la competición sin pararse y los innumerables ascensos al primer equipo (Astralaga, Héctor Fort, Pau Cubrasí, Marc Casadó, Lamine Yamal, Marc Guiu...) le han dejado una plantilla tocada en multitud de ocasiones. Sin embargo, el equipo no se ha deshecho. El Barça Atlètic puede acabar obteniendo el premio del ascenso de categoría y el mexicano, el premio del ascenso de banquillo.