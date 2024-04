Primera imagen de la camiseta del clásico de Karol G

El Barça ya se encuentra inmerso en los preparativos de comercialización pensando en el próximo clásico de LaLiga que se disputará el domingo 21 abril. Como viene siendo tradición en los últimos enfrentamientos entre Barça y Real Madrid, el club azulgrana lucirá en su camiseta una colaboración de una estrella del mundo de la canción.

El acuerdo de patrocinio con Spotify ha permitido que numerosas estrellas mundiales se hayan vinculado al FC Barcelona coincidiendo con el gran duelo de la Liga española. El próximo enfrentamiento en el remodelado Santiago Bernabéu no será una excepción y el conjunto de Xavi saltará al terreno de juego exhibiendo el logo de Karol G.

La cantante colombiana (Carolina Giraldo), a sus 33 años, puede presumir de arrastrar a más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify. En 2023 se incorporó al Top10 de los artistas más escuchados.

Tras la disputa del partido de hockey sobre patines entre el FC Barcelona y el Sporting, Jijantes pudo tomar las primeras imágenes sobre los trabajos de adecuación de la tienda y tuvo la fortuna de captar el diseño final de la camiseta que el equipo lucirá en el Bernabéu.

El innovador logo que se aprecia en la camiseta muestra un corazón con espinas, un tatuaje que Karol G exhibe en su brazo. "El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, declaró la artista.

Múltiples colaboraciones con el Barça

El capítulo de colaboraciones con grandes artistas arrancó en 2022 cuando el rapero Drake acompañó al Barça en su visita al Santiago Bernabéu. Lo cierto es que la fortuna no acompañó al conjunto azulgrana que perdió el duelo.

Posteriormente llegó el turno de Rosalía y su 'Motomami'. La cantante catalana sí trajo mayor fortuna y el equipo solventó la visita madridista al Camp Nou con un apretado 2-1.

Rosalia, con la camiseta Motomami del Barça / FCB

El último clásico, el disputado en la primera vuelta en Montjuïc, contó con el respaldo de los Rolling Stones. Derrota en casa y día glorioso para Bellingham.