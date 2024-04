El Barça muere en la orilla y se queda sin Final Four

El Barça quedó fuera de la Final Four de la WSE Champions pese a firmar un partido épico en el Palau Blaugrana contra el Sporting. El conjunto de Edu Castro ganó el partido por un ajustado 5-4 que no fue suficiente para dar la vuelta al global de la eliminatoria y dio el billlete a los portugueses a la Final Four.

Barça-Sporting (Hockey, 11-04/2024) WSE Champions FCB SPO Alineaciones Barça Sergi Fernández, Nacho Alabart, Pau Bargalló, Marc Grau y Joao - cinco inicial- Carles Grau (PS), Sergi Panadero, Barroso, Sergi Llorca y Eloi Cervera. Sporting Girao, Ferran Font, Matias Platero, Toni Pérez y Gonzalo Romero - Macedo (PS), Bessa, Verona, Joao Souto y Maglhaes.

El técnico azulgrana había considerado este duelo como 'el partido', el choque en el que estaban puestos los esfuerzos de la temporada, con la OK Liga ya encarrilada. Y el Palau respondió como corresponde a una gran noche, con la mejor entrada de la última década (5.136 espectadores) y un ambiente ensordecedor para recibir a los lusos. Tocaba remontar el 4-1 adverso de la ida y el Barça puso todo sobre el parquet.

El Palau presentó una gran entrada / Dani Barbeito

El duelo arrancó intenso, duro, con ambos conjuntos peleando todas y cada una de las bolas. Intensidad máxima que propició el primer gol de la noche. Una falta de Ferran Font fue sancionada con azul y Pau Bargalló, transformó la falta con una conducción que superó a Girao. Un gol que desató la euforia en las gradas. La alegría duró poco y el conjunto luso, empató el encuentro poco después con un gol de Platero a asistencia de Verona.

Sin ocasiones claras pero la misma intensidad y dureza transcurrieron los siguientes minutos, con algún intento tímido de Joao y Alabart. La más clara fue para los portugueses, con un remate de Verona que despejó literalmente con la cara Sergi Fernández.

En el tramo final lde la primera parte, mientras el Sporting se dedicaba a las posesiones largas y la defensa, el Barça arreció en buscando desde todos los ángulos la forma de batir a Girao, que se erigió en un auténtico muro.

No menos acertado estuvo Chencho, con una doble parada a dos para el final que hubiera supuesto el segundo para los de Alejandro Domínguez. Poco después tuvo quizás la mejor ocasión Eloi Cervera con un trallazo en diagonal que despejó el meta del Sporting con una mano y marcó el final de la primera parte.

El Barça pega primero

El discurso de Edu castro en vestuarios hizo efecto en la plantilla y nada más empezar la segunda mitad Barroso hizo bueno un pase de Alabart para firma el segundo y conseguir que el Palau se viniera abajo.

Llegó entonces el momento de Sergi Fernández. Primero atajando una acción de ataque y después metiendo una mano salvadora en el lanzamiento de Ferran Font la décima falta azulgrana. Pero de nuevo, el jarro de agua fría no tardó en llegar. Un ataque rápido del Sporting acabó con un pase de Rafael Bessa que Alabart envió al fondo de la red intentado despejar.

El encuentro entró en unos minutos de locura pues casi a renglón seguido llegó un penalti de los lisboetas y ahí no falló Joao con un trallazo seco que superó a Angelo Girao.

Bargalló hizo también su magia a falta de diez para el final transformando en gol la décima falta del Sporting. No le tembló el pulso al de Sant Sadurní d'Anoia para conducir la bola, situarse cara a cara con Girao y pegarle al fondo de la red.

Apretó el Sporting viendo que su ventaja en la eliminatoria estaba a punto de desvanecerse, lo que supuso dejar espacios abiertos para la zaga azulgrana. Marc Grau puso a prueba los reflejos del guardameta visitante una vez más. A la suya le siguieron las ocasiones de Alabart y Bargalló, animando los últimos minutos. Un arreón final que se vio frenado en seco por el gol de Verona. Pudo sentenciar Ferran Font tras un penalti de Barroso pero una vez más, Chencho evitó el tanto.

A 1' para el final, la épica vino de visita al Palau y Alabart, tras pase de Joao firmó el quinto del Barça, el que daba esperanza. Apenas 40 segundos por delante y Sergi Fernandez paró una falta y el Barça se jugó el todo por el todo sin portero. Un robo de la defensa lusa puso a correr a Ferrant Font que a portería vacía no falló para acabar con el camino azulgrana en esta edición de la Champions.