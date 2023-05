El plan del Barça para sustituir a Busquets: Dos fichajes para ser titulares

El club blaugrana revolucionará el centro del campo con la salida también de Kessié Llegará un jugador vía traspaso y otro a coste cero

El Barça tiene ya como clara prioridad en el mercado de fichajes reconstruir su centro del campo. El área deportiva llevaba tiempo trabajando con la hipótesis de la salida de Sergio Busquets a final de temporada y la idea es firmar a dos futbolistas: uno a coste cero y otro vía traspaso que puedan jugar tanto como pivote como de interior ya que también saldrá Kessié. Hay prioridades y divergencias con los nombres pero poco a poco se va aclarando el panorama.

La idea de Xavi Hernández era apostar por Zubimendi y Gundogan. El primero estaría prácticamente descartado por precio y porque el jugador priorizaría seguir en la Real si finalmente se clasifican para la Champions. Con Gundogan hay divergencias aún por el salario que pide y todavía no está firmado aunque en el Barça creen que todo se va a reconducir favorablemente en las próximas semanas.

La gran duda está en el pivote por delante de la defensa. Xavi cree que tanto De Jong como Gundogan podrían formar en esa posición en determinados partidos, pero entiende que sería bueno firmar a un especialista. Sin Zubimendi, Sofyan Amrabat (Fiorentina) es el jugador que más encaja. El Barça ya ha sondeado su incorporación pero no quiere pagar más de 30 millones de euros. Guido, del Betis, está en la recámara. Esa es la idea de los técnicos y otra cosa es lo que pueda hacer el club.

Porque desde la directiva hay dudas sobre la edad de Gundogan, aunque le firmarán si la ficha es razonable y la apuesta sería Rúben Neves, en una operación provechosa con Ansu Fati de por medio. El club entiende que es la vía más beneficiosa para la entidad y están trabajando en ello aunque el jugador no acabe de convencer a Xavi. La operación estaría avanzada a la espera de que el canterano blaugrana de el OK, algo que todavía no ha sucedido. Es un fichaje de club.

El Barça invertirá en la posición de mediocentro con toda seguridad ya que la salida de Busquets debe cubrirse con un jugador que venga para competir por la titularidad. Lo que sí tienen clarísimo es que con las salidas de Busquets y seguramente Kessié, los demás jugadores son intocables. Frenkie de Jong, Pedri y Gavi son absolutamente intransferibles y Pablo Torre deberá salir cedido siempre que lleguen los dos fichajes deseados.