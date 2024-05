Cesc Fàbregas, el técnico que viene

Llegó como jugador en la Serie B para quemar los últimos cartuchos de una carrera de leyenda, se afincó en la propiedad para ayudar a crear un proyecto ganador que llevara al club a la ansiada Serie A y ha terminado siendo el técnico que ha logrado el objetivo. Todo en apenas dos años. De colgar las botas a meter de lleno al modesto Como en la Serie A.

Todo un proyecto ambicioso, con una propiedad tremendamente adinerada (la que más de Italia) con los hermanos Michael y Robert Hartono como cabezas visibles, y con la sabiduría de un Cesc que ha aportado todo su conocimiento a la causa.

"El ascenso del Como es una bellísima noticia. El Como es un equipo fuerte económicamente, ha firmado grandes jugadores. El equipo ha crecido, ha mejorado muchísimo. El trabajo de Cesc ha sido muy importante, muy útil. Lo más importante es que Cesc ha entendido muy rápidamente cómo es la Serie B. Es la primera temporada de Cesc como entrenador, pero parece que lleve 10 años entrenando en esta categoría", asegura a SPORT Nicola Rinda periodista de 'La Gazzetta dello Sport' y experto en la Serie B.

Un técnico sin título por ahora

Cesc cogió al equipo en noviembre sin tener el título para entrenar y estuvo un mes al frente del equipo hasta que la Federación obligó al Como a firmar a un primer entrenador titulado. Sin embargo, el de Arenys nunca ha sido un segundo técnico como tal, y menos con Osian Roberts. En el Como hay un primer entrenador titulado, pero el que ha dirigido al equipo durante los entrenamientos y en el vestuario ha sido Cesc Fàbregas.

Cesc Fàbregas, entrenador en el Como / Instagram

Buena prueba de ello fue el video que se hizo viral, donde se mostraba terriblemente cabreado con la actuación de los suyos. Eso es el de Arenys de Mar, un técnico con carácter y al que sus jugadores han respetado desde un primer momento: "Cuando Cesc Fabregas habla, todos los jugadores tienen mucho respeto. Los entrenamientos son de gran intensidad. No es un entrenador normal. Cesc es el responsable del primer equipo. Ha construido este modelo y es una figura determinante".

¿Cómo juega el Como de Cesc?

El exjugador del Barça ha construido un equipo ganador, adaptándose a la perfección a lo que es la Serie B, una liga muy competitiva donde el juego 'bonito' no existe. El periodista Nicola Rinda asegura que "Cesc Fàbregas no es Guardiola. Cesc es muy práctico, un estilo de juego rápido, con dos extremos y dos delanteros. No es un fútbol de construcción desde atrás, de tiki taka. También es verdad que en la Serie B es muy importante el músculo y la entereza. Hay que correr y correr. No juega por un 1-0, pero por un 2-0, sí. Es un resultado típico del Como".

Así, de momento, Cesc no se ha mostrado como un técnico demasiado parecido a Guardiola o Arteta, de la escuela Barça, donde salir con el balón jugado desde atrás es una norma. El técnico del Como se ha tenido que adaptar a un juego distinto, aunque sí comparte charlas con el preparador del Arsenal, con el que mantiene constantemente intercambio de opiniones y formas de trabajar.

Ahora, tendrá Cesc el duro reto de hacer competir a su equipo en la Serie A. No le está yendo precisamente mal su primera experiencia como entrenador. Hay materia. Veremos ahora en la élite del fútbol italiano.