¿Por qué el virus FIFA perjudica más al Barça que a otros clubes?

Lluis Puig, coordinador de fisioterapia del Hospital Esperit Sant, analiza para SPORT las causas de la plaga de lesiones en el Barça Puig cree que la lesión de Araujo no fue consecuencia de una acción puntual y que Koundé estaba condicionado por la operación en verano

El Barça ha sido uno de los clubs más perjudicados por el Virus FIFA. Las jornadas de selecciones han dejado una lista de lesiones preocupantes, en una temporada que había empezado con la enfermería vacía. Una situación que invita al debate sobre cómo llegaron esos jugadores a las selecciones y cómo les ha afectado el cambio de rutinas.

Lluis Puig, coordinador de Fisioterapia del Hospital del Esperit Sant, cree que es una cuestión multifactorial y analiza para SPORT lo ocurrido. "Hay múltiples factores. El primero es que en sus equipos tienen un control exhaustivo de las cargas de trabajo con entrenos específicos e individualizados. Estos jugadores, cuando van con las selecciones, hacen entrenamientos más neutros, que tienen en cuenta menos factores; ese el primer punto", empieza diciendo. "El segundo punto es el cambio de rutinas. En sus clubes desayunan juntos, hay más sesiones de prevención, más sesiones de musculación compensatoria y un trabajo más individualizado según la posición en la que juegan".

Puig recuerda cómo esta temporada el Barça está haciendo un trabajo muy personalizado, donde se trabaja con datos diarios, y se prioriza la prevención. En este sentido, recuerda el caso de Sergi Roberto, con el que se frenó cuando aparecieron las primeras pequeñas molestias.

Kounde, KO con la selección francesa | AFP

En los clubes -destaca el fisioterapeuta- se trabaja más a largo plazo, mientras que las selecciones necesitan rendimiento inmediato porque se lo juegan todo en unas ventanas muy concretas. Pero hay más factores: uno que Puig considera importante es cómo puede cambiar el rol del futbolista del club a la selección y cómo afecta a las lesiones.

"Hay jugadores que en el equipo tiene un rol y en la selección otro. Y eso incluye su posición o su situación en el equipo. Puede pasar que el futbolista juegue en una posición en el club y en otro distinta en la selección. Pero también que sea titular en su equipo y en la selección tenga que ganarse el puesto. También que al no ser titular se relaje un poco en algunas medidas de control que en el club lleve más al día".

Tras la revisión médica en Barcelona, el jugador uruguayo decidió operarse este miércoles en Finlandia | Sport.es

Los casos de Araujo y Koundé

En un caso como el de Araujo, con una lesión en 40 segundos: ¿es una cuestión de las condiciones en las que llega a la selección o del cambio de rutinas? Puig cree que, en el caso del uruguayo, ya tenía que arrastrar problemas. "Hablamos de un jugador que se lesiona gravemente a los 40 segundos. Hay una desinserción, esto no se produce normalmente en ese tiempo de juego. El jugador tenía que llegar tocado. Para que haya una desinserción previamente hay una sobrecarga en el aductor. Lo normal es que haya una inflamación previa. Si te fijas en la jugada, no ocurre nada especialmente brusco. Solo un par de cambios de sentido. El aductor ha ido sufriendo hasta que al final se ha roto. No digo que en el Barça no estuvieran al tanto, pero no es una lesión que se produzca en 40 segundos, eso está claro".

Sobre el número de lesiones musculares del uruguayo, dice: "por su fisionomía se nota que tiene un tono muscular alto. Pero hay lesiones que es una cuestión de repetición. Si hacemos el mismo movimiento 500 veces en lugar de 10 puede llega la lesión".

En el caso de Koundé, Puig recuerda que el jugador pasó por el quirófano ante de empezar la temporada. "Este verano fue operado del anillo inguinal izquierdo, se ha ido incorporando al ritmo de la competición y seguramente su cuerpo todavía no estaba preparado para tanta carga de trabajo. Además, se producen dos cambios: el primero, que va a la selección y seguramente tiene que demostrar más. Y el segundo, que está jugando muchos minutos de lateral derecho, una posición que no es la de central, donde seguramente está más exigido. También Memphis pasa de jugar pocos minutos en el Barça a tener que ser un jugador importante en la selección, este tipo de cambios también afectan".