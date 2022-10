La perla del Barça que no se cansa de marcar

Víctor 'Barberowski' ha vuelto a dar la victoria al Barça en la Youth League Barberá es el máximo goleador de la competición europea

En Can Barça no dejan de frotarse las manos con el diamante en bruto que tienen en su equipo juvenil. Es el máximo anotador de la UEFA Youth League y no se cansa de acrecentar sus números. Lo cierto es que Víctor Barberà, de 18 años, no se cansa de marcar. Ha salido por molestias en el partido contra el Inter, pero su gol en el primer tiempo ha servido para dar los tres puntos al Barcelona en el triunfo por 2-0 en la cuarta jornada de la competición europea juvenil y mantener al equipo en lo alto de la clasificación.

En Sport ya se la sigue la pista desde antes. Su rendimiento con el Juvenil A, antes, y con el filial, ahora, no ha pasado desapercibido. Ya incluso se ha entrenado con el primer equipo bajo las órdenes de Xavi. Anotó un gol en la primera jornada contra el Viktoria Plzen (3-0), deslumbró a todos con su hat-trick en Múnich contra el Bayern (3-3) y volvió a marcar dos tantos más en el aplastante triunfo en Italia contra el Inter (1-6). Con su gol en esta cuarta jornada, además de mantener su racha de marcar en todos los partidos de la Youth League, ha llegado a los siete y se ha colocado como máximo artillero del torneo.

Con el paso de los partidos, 'Barberowski' se afianza cada vez más como una pieza imprescindible dentro del esquema de Óscar López en el equipo juvenil y cada vez cuenta más para Rafa Márquez en el filial. Con el Barça Atlètic ha disputado cuatro partidos esta temporada en la Primera Federación y ha aportado al equipo con un gol, el domingo pasado en la visita del equipo al Atlético Baleares.

Óscar López se ha mostrado encantado con la perla blaugrana: "Es un jugador que aporta muchísimo, sabe jugar en corto y en profundidad, y que hace subir el nivel de los otros jugadores". Con el delantero del juvenil concuerda el del filial. Márquez confía en el constante crecimiento del jugador y tras el partido en Baleares aprovechó para referirse al delantero: "El nivel de la Youth es distinto al de nuestra categoría, pero estoy intentando darle el máximo de minutos para que pueda hacer la diferencia. Creo que tenemos una buena competencia interna entre Robert Fernández y él, que son los dos únicos delanteros centros que tenemos", comentó el entrenador del Barça Atlètic.

En definitiva, 'Barberowski' dará de qué hablar - ya lo hace - y su crecimiento habrá que seguirlo de cerca. El pichichi de la Youth League, que ha tenido que salir del partido contra el Inter al 74 por molestias, buscará seguir su idilio con el gol en los dos últimos partidos europeos de la fase de grupos.