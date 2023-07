Pendientes de Dembélé

En el Barça creen que el francés seguirá, pero saben que todo está en manos del jugador Xavi dice que ve a Dembélé feliz e insiste en que puede ser el mejor del mundo

Neymar fue uno de los nombres de la gira de verano que el Barça hizo por Estados Unidos en el 2017. El PSG quería pagar su cláusula de rescisión y el brasileño abandonó el club azulgrana tras regresar a Barcelona. Cinco años después, la historia se repite. Ahora, es Dembélé el jugador pretendido por el club francés y el Barça está pendiente de la decisión del francés.

Dembélé jugó un buen partido en Dallas ante el Real Madrid, inaugurando el marcador tras una jugada ensayada. Tras el encuentro, Xavi repitió lo de siempre. Cree en Dembélé, pero no cerró la puerta a una posible marcha del francés. "Tiene el potencial para ser el mejor del mundo. Lo dije el día de mi presentación y lo repito hoy. Es capital para mí. Está feliz, se le ve contento. Me da confianza. Pero el mercado no lo podemos controlar. Es una decisión del jugador, lo veo muy feliz, adaptadísimo. Desde que hemos llegado nos ha transmitido que está contento. Es muy diferencial. El mercado es el 31. Pueden pasar muchísimas cosas", dijo el entrenador egarense.

Dembélé anotó el primero | VALENTI ENRICH

Lo cierto es que en el Barça creen que el jugador seguirá en el club, pero parece que no las tienen todas consigo. La dirección deportiva negocia con su agente una ampliación del contrato del francés, que acaba en el 2024. Mientras, están pendientes de lo que pueda pasar en estos dos días. Dembélé tiene una cláusula hasta el día 31 por la que puede salir por 50 millones de euros, de los que la mitad serían para el jugador. A partir del 1 de agosto, la cláusula pasa a ser de 100 millones.

Que se quede

Y mientras se esperan acontecimientos, los compañeros de Dembélé le piden que se quede en el Barça. "Ojalá que se quede. Me llevo muy bien con él, pero eso son cosas personales", decía tras el clásico Jules Koundé, mostrándose más contundente uno de los capitanes de la plantilla, Marc-André Ter Stegen. "Es diferencial y nuestro juego está adaptado a lo que necesita. Creo que está muy a gusto y espero que se quede". En la misma línea se expresaba Eric Garcia: "Ousmane ha demostrado con el gol y su partido que está centrado en el Barça".

Queda mucho mercado, pero las próximas horas pueden ser decisivas para el futuro de Dembélé si el PSG decide pagar su cláusula antes del día 31. Desde su entorno mantienen que no tiene intención de moverse, pero parece que no todo está escrito, sobre todo si no renueva y el Barça quiere quiere sacar dinero por él.