Pedro apuesta por Rafa Márquez

Xavi Hernández dejará de ser entrenador del Barça cuando finalice la temporada. Así lo anunció y no tiene ninguna intención de cambiar de idea. De hecho, el club está en plena búsqueda de un sustituto para el banquillo y muchos son los nombres que han sonado como recambio del egarense. Nagelsmann, Flick o De Zerbi son algunos de ellos. Sin embargo, fue Rafa Márquez, técnico del Barça Atlètic, el primero que se postuló: "A una oportunidad así no le puedes decir que no", dijo en su momento.

La opción del mexicano, aunque real, sencilla y económica, no está entre las primeras opciones que baraja Deco, director deportivo, que, de hecho, llegó a descartarle en una entrevista concedida al programa 'Onze' de Esport3: "Rafa está haciendo su trabajo y creciendo como entrenador en el filial, pero es un entrenador joven que está haciendo su línea". Rafa Márquez, si nada cambia, deberá esperar su momento, aunque no está solo en su carrera hacia el primer equipo.

Pedro Rodríguez, futbolista de la Lazio / EFE

De hecho, en las últimas horas cuenta con un aliado muy especial. Se trata de Pedro Rodríguez, con quien compartió vestuario en el Barça junto al propio Xavi Hernández. El tinerfeño atendió a los micrófonos de TNT Sports México tras el Bayern-Lazio de Champions que acabó con victoria alemana por 3-0 y no dudó en echar un cable al técnico del Barça Atlètic: "Era un jugador increíble y ahora como entrenador lo está haciendo muy bien", arrancó antes de desear directamente que "sea un candidato sólido si se va Xavi".

Pedro, eso sí, no escondió que le habría "gustado que continuara, es una pena porque es un grandísimo entrenador y un amigo también". E insistió con Márquez: "Le deseo toda la suerte a Rafa, ojalá pueda ser el entrenador del Barça", acabó.