Pedri: "Xavi está muy pendiente de mí"

El de Tegueste explica lo que significa tener cómo entrenador a alguien que ha sido un grandísimo centrocampista Sobre la Liga conquistada, asegura: "La gente la desprestigia por los puntos que sacamos a los rivales, pero es por mérito nuestro"

Pedri es uno de los grandes artífices del título de Liga del Barça. El centrocampista, cuando ha estado disponible, ha sido un fijo para Xavi Hernández, del que asegura en una entrevista a GQ Hype, del que es foto de portada, que está siempre muy pendiente de él.

"Juego en la misma posición en la que él jugaba y se nota. Él lo ha vivido desde dentro y ahora lo ve desde fuera y me puede explicar los entresijos del juego. Siempre me dice que miremos antes de recibir y creo que es una cosa muy importante para ver dónde están tus compañeros y el rival, porque te ayuda a saber cuánto tiempo tienes para hacer lo que quieres hacer con el balón. Es una de las cosas que más nos ayuda”, analiza Pedri.

Una Liga cómoda

Hay quien infravalora esta Liga del Barça por la facilidad con la que la ha conquistado. Y para Pedri es todo lo contrario. “Hemos ganado la Liga cuatro jornadas antes de que acabe, lo hemos tenido muy mucho más cómodo que en otras ocasiones y es verdad que la gente la desprestigia por los puntos que les sacamos. Si les sacamos esos puntos es por mérito nuestro, porque no nos hemos dejado puntos cuando ellos sí. Eso al final marca la diferencia”, explicó el tinerfeño.

También habló el centrocampista de las lesiones y reconoció que, "al principio, siempre son jodidas. Nunca te quieres separar del terreno de juego, pero cuando ya lo asimilas intentas estar lo antes posible”.

Explicó cómo se lo toma ahora y la importancia del aspecto mental para prevenirlas y afrontarlas. "Ahora soy más cuidadoso con el trabajo antes y después de los entrenamientos y de los partidos. Creo que es lo más importante… también tenemos una psicóloga en el club que nos ayuda mucho. Nunca he tenido el problema de hacerme una lesión y luego volver con miedo, por así decirlo. Tengo que olvidarme de lo que ha pasado y jugar como antes”.

Atento a Gabri Veiga

Pedri reiteró su admiración por Iniesta, su gran referente y señaló también que de los centrocampista actuales, se fija mucho en Bellingham, su compañero Gavi... y en el celtiña Gabri Veiga. "De Bellingham, por ejemplo, me gusta ver sus partidos. De Gavi también aprendo cómo van todos los balones y no da uno por perdido. Gabri Veiga también está explotando y me gusta mucho ver cómo juega. De todo se aprende”, finalizó el canario.