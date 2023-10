Pedri y De Jong, los refuerzos esperados contra la Real Sociedad

Habrá que esperar a sus sensaciones esta semana pero el equipo suspira por recuperarlos El bajón físico del equipo acabó notándose en la segunda parte del Clásico

La derrota en el Clásico duele. Y lo seguirá haciendo durante los próximos días. Pero el FC Barcelona no puede encantarse lamentando el infortunio que tuvieron en algunas ocasiones falladas en el primer tiempo, el penalti no señalado a Araujo o los dos remates que se toparon con el palo.

Toca reaccionar y pasar página pronto porque la Liga plantea a los de Xavi un nuevo reto en la próxima jornada. Y es de altura. Los azulgrana visitan el Reale Arena para enfrentarse a la Real Sociedad, un equipo sólido, con jugadores de mucha calidad y que bajo el liderazgo de Imanol Alguacil desde el banquillo está firmando unas últimas temporadas de auténtico ensueño.

El Barça debe tener muy claro que si no juega bien y no está fino ante los realistas sufrirá. Y de lo lindo. Es por eso que después de recuperar a Lewandowski, Raphinha y Koundé para el Clásico (los dos primeros tuvieron minutos), Xavi suspira por poder contar con los otros dos lesionados del equipo, Pedri y Frenkie de Jong. No será fácil.

De Jong, entrenando con el Barça | FCB

Todo el mundo se quedó muy sorprendido cuando saltaron al campo Tito Vilanova para participar en el entrenamiento previo al duelo contra el Real Madrid. Xavi incluido. Era prácticamente imposible que pudiera entrar en la lista de convocados para el Clásico porque lleva dos meses alejado de los terrenos de juego y era su primer entrenamiento.

Ahora tiene una semana por delante para seguir poniéndose a tono y coger ritmo. Habrá que ver si sus sensaciones le permiten recibir el alta médica antes de disputar el duelo ante la Real Sociedad el sábado a las nueve de la noche.

El técnico azulgrana ha explicado en más de una ocasión que con el canario van con "pies de plomo" para evitar una posible recaída que sería fatal no solo para el equipo sino también para la moral del futbolista, que esta temporada solo ha podido participar en dos partidos.

Pedri, en el entrenamiento del Barça previo al clásico | Javi Ferrándiz

También con el holandés no se quiere correr ningún riesgo y serán los médicos y las sensaciones del jugador los que decidirán su vuelta. En la tarde del viernes, De Jong no se vio capaz de entrar en la lista de convocados.

Pequeño bajón físico en el Clásico

El equipo azulgrana perdió fuerza en el segundo tiempo ante el Real Madrid. Los de Ancelotti los superaron físicamente y el Barça tuvo que correr más sin balón que en el primer tiempo. Y el equipo ya llegó al duelo justo de fuerzas porque tiene una plantilla corta y muchos futbolistas acumulan una gran cantidad de minutos en sus piernas.

En el centro del campo, por ejemplo, Gavi y Gündogan apenas han tenido descanso. Es por eso que la vuelta de Pedri y De Jong es tan importante para el equipo. Darían un descanso a estos dos jugadores, no ante la Real, donde si al final consiguen estar solo podrían jugar unos minutos.

Por suerte para Xavi, Fermín está demostrando que puede competir en igualdad de condiciones con todos los centrocampistas del primer equipo.