Pablo Torre explica cómo era su relación con Xavi

Pablo Torre, que se encuentra con la selección sub'21, ha concedido una entrevista a 'Radio Marca' en la que ha reflexionado sobre su experiencia en el Barça. El centrocampista cedido al Girona ha asegurado que, a pesar de no disfrutar de muchos minutos, nunca llegó a tirar la toalla. ¿Te desesperaste en el Barça", le han preguntado.

"Para nada. Sabía que era un escenario difícil, solo tienes que mirar a los jugadores que hay en todas las partes del campo. Me fijaba mucho en ellos y, a pesar de no tener muchos minutos, fue un tiempo bueno para mí. No me llegué a desesperar en el Barça porque siempre tuve la mentalidad de seguir mejorando, sabiendo desde el principio que iba a ser difícil".

Al mediocampista también le han cuestionado por su día a día con Xavi, que se decantó por otras opciones para el mediocampo. "En general tampoco habla muchísimo con los jugadores. Es cierto que su hermano y el staff eran muy cercanos. Sé que tanto ellos como el preparador y el delegado están pendientes de lo que hacemos Eric García y yo en Girona".

Satisfecho en el Girona

Torre también ha valorado sus primeros meses en el Girona, donde va entrando en el equipo, a pesar de que no se ha asentado en el once inicial. "Es un proyecto ambicioso, muy bueno y con un entrenador genial. Ya se está viendo lo que estamos haciendo. Ojalá sigamos con esta dinámica de resultados, yo estoy muy contento y teniendo minutos. Hay que seguir así".

El centrocampista también ha desvelado los futbolistas que más le han ayudado a integrarse, primero, en el vestuario del Barça y esta temporada en el Girona de Míchel. "Jordi Alba fue una especie de padrino en Barcelona y ahora nos acabamos juntando más los jóvenes. Te diría que Miguel Gutiérrez, que encima vino del Madrid (sonríe). Fue de los primeros que me acogió y, cuando vino Eric García, intenté integrarle también por ese camino".