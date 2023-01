Oriol Soldevila: "Para dar la sorpresa, hay que dejarse la piel en cada acción"

El jugador del Intercity jugó dos años en el juvenil del Barça y se muere de ganas de que llegue el partido de Copa Espera conseguir la camiseta de Pedri. Ya ha tirado de contactos, su amigo Arnau Tenas

Oriol Soldevila (Barcelona, 26-03-2001) jugó dos años en el juvenil del Barça, al que llegó desde el Cornellà. Tras dejar la Masia y un paso de dos años por Inglaterra, recaló en el Intercity, con el que este miércoles se enfrentará al equipo blaugrana.

¿Cómo cayó el sorteo y el Barça en el vestuario?

Nos cogió de vacaciones, pero estábamos todos enchufados por el grupo de whatsapp del equipo. Fue una alegría tremenda. No nos están acabando de salir las cosas en la liga a nivel de resultados y la Copa y esta eliminatoria han cambiado la dinámica del equipo. Se nota desde que hemos regresado de las vacaciones de Navidad. Estamos con unas ganas tremendas de jugar contra el Barça. Además, creo que somos siete los jugadores que hemos pasado por el Barça. El partido será especial para nosotros.

¿Qué prefería el equipo, Barça o Real Madrid?

Creo que el Real Madrid porque hay muchos madridistas en el vestuario. Yo, el Barça. Soy culé desde pequeño. Jugar contra el Barça es un sueño y no solo para mí, también para mi familia.

¿Qué ambiente se respira en el vestuario y en la ciudad?

En el vestuario, estamos todos con unas ganas bestiales de que llegue el miércoles. Somos conscientes de las dificultades, que es el Barça y que jugamos en el Rico Pérez, un campo grande que todavía nos lo pone más difícil, pero saldremos a ponérselo complicado al Barça. En la ciudad, teníamos dudas porque aquí la mayoría es del Hércules, pero la respuesta de la afición ha sido excelente. El primer día ya se vendieron 11.000 entradas y ya van por encima de las 20.000.

Creo que hay tanta demanda que hasta hay restricción de entradas para los jugadores.

Ya sabíamos que ésta es una gran oportunidad para el club para hacer una buena taquilla. Al final, nos han dado cuatro y el resto a comprarlas como todo el mundo.

¿Qué Barça esperan?

Un Barça con muchas ganas. Por el resultado del derbi y porque necesita títulos. Tras caer en la Champions, uno de los objetivos principales para ellos es la Copa. Tienen que ganar títulos esta temporada tras la inversión que se hizo en verano. Saldrán a por todas. Además, este año tienen una plantilla muy larga, con jugadores de mucho nombre.

¿Qué debe hacer el Intercity para conseguir la sorpresa?

Sabemos que es muy difícil. Estamos hablando del Barça. Debemos estar muy juntos y dejarnos la piel en cada acción durante todo el partido. Hay que estar perfectos en defensa y aprovechar alguna oportunidad de las que tengamos.

Marcó un gol contra el Mirandés. ¿Ya sabe qué hará si marca contra el Barça?

Dedicárselo a mi familia y a mi novia, que vienen desde Barcelona y estarán en la grada y que siempre están a mi lado.

¿Algún objetivo de camiseta del Barça?

Uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol es Arnau Tenas. Ya le he dicho que es importante tener la camiseta de Pedri. Es el objetivo principal. Quizá me tenga que pelear con algún otro compañero, pero ya he tirado de contacto.

En la liga las cosas no les están saliendo bien. ¿Qué pasa?

Tenemos un gran equipo, con jugadores muy buenos. Creo que han habido partidos que hemos perdido en los que hemos merecido mucho más. Sabemos que la Primera RFEF es muy complicada. Cada partido es un mundo, una guerra. Por eso está tan apretada. Aquí ganas dos partidos y estás arriba y pierdes dos y estás abajo. Hemos cogido una mala dinámica, pero creo que tras las vacaciones y este partido del Barça las cosas van a cambiar.

¿Cuál es el objetivo?

Estar arriba y luchar por el play-off. Sabemos que podemos conseguirlo.

El Intercity es un club curioso.

Sí. Porque sale a Bolsa, por haber conseguido cuatro ascensos en cinco años. Es un club que invierte en la plantilla cada año para ir escalando en el fútbol español. Por eso el objetivo es ascender otra vez y ser el primer equipo de Alicante.

Estuvo dos años en el juvenil del Barça. ¿Qué le queda?

Es el mejor club del mundo en todos los sentidos. Es la mejor cantera del mundo. Por el día a día. Como te cuidan, como entrenas, como trabajas. Guardo un gran recuerdo y grandes compañeros que ya están arriba. Como Ansu, Arnau Tenas, Nico o Ilaix Moriba.

Entre el Barça y el Intercity pasó por Inglaterra. ¿Cómo fue la experiencia?

Tenía muy claro que si no seguía en el Barça quería probar en Inglaterra. Se dio la oportunidad del Birmingham y estoy muy contento de aquellos dos años porque he aprendido muchas cosas que quizá aquí no aprendería nunca. En el tema físico, en intensidad. En el trabajo de gimnasio. Aprendí todo eso y volví más fuerte.