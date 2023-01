El Barça empieza a sufrir la 'Lewandowskidependencia'

Si Robert Lewandowski marca, el Barça anda fino. Si Lewandowski se queda seco, el Barça sufre. De los 10 partidos en los que no ha marcado, el Barça no ha ganado 6

Si Robert Lewandowski marca, el Barça anda fino. Si Lewandowski se queda seco, el Barça sufre. Esta es el axioma en el que vive el Barcelona desde inicio de temporada por la falta de instinto goleador de sus delanteros.

Marcar un gol es una necesidad y solo el polaco está fino hasta el punto de que sus goles acaban provocando dependencia. Contra el Espanyol tampoco marcó y el Barça sumó su sexto partido sin ganar.

Los números son claros. De lo 11 partidos en los que ha marcado Lewandowski, el Barcelona ha ganado diez y empató el otro (Inter de Milan). Los goles de Lewandowski acostumbran a ser el pasaporte a la victoria. Por otro lado, los números son totalmente opuestos cuando Lewandowski no moja. El Barça ya suma seis partidos sin ganar cuando el polaco no marca. Además, de los 10 partidos en los que no marca, el Barça no marcó más de un gol, salvo el intrascendente partido contra el Victoria Plzen.

Xavi está desesperado ante tanta falta de gol: "Es la historia de siempre. El empate fue culpa nuestra. No hemos sentenciado el partido y cuando perdonas tanta llegada y no eres efectivo ya sabemos lo que pasa", dijo el técnico en la rueda de prensa.

El problema que afronta el Barcelona es que Lewandowski lleva tres partidos sin marcar un gol, una racha que debe acabarse en breve pues el Barcelona afronta partidos claves para sus aspiraciones: Atlético de Madrid para La Liga, el inicio de la Copa del Rey y la disputa de la Supercopa de España. Demasiados retos para depender solo de Lewandowski.

Su sanción de tres partidos, supondrá un handicap más para el equipo pues deberá encontrar armas ofensivas donde ahora no aparecen.