Oliver reconoce que Laporta no tuvo nada que ver con la gestión del Reus

"Laporta ha sufrido las consecuencias de esta historia, pero no ha tenido ningún papel en la toma de decisiones", señala Joan Oliver "Ayudó, puso dinero de su bolsillo y lo perdió", añade el expropietario del CF Reus en una entrevista al 'Diari de Tarragona'

Joan Oliver rompió su silencio cuatro años después de la expulsión del CF Reus del fútbol profesional y dio su versión de los hechos. EL expropietario de la entidad rojinegra admitió que se equivocó en el plan de negocio, denunció la persecución de LaLiga y dejó muy claro que Joan Laporta no tuvo nada que ver en la gestión de la entidad reusense.

Oliver puntualizó, en una entrevista al Diari de Tarragona, que "la arquitectura accionarial del CF Reus estaba hecha de manera que la suma de mis participaciones en las empresas propietarias de las acciones de la SAD totalizase un 51%. Por lo tanto, el control y la gestión del club era cosa mía".

No de Joan Laporta, que "ha sufrido las consecuencias de esta historia porque es una figura pública mucho más relevante que yo y hay personas que piensan que implicándolo de alguna manera conseguirán más eco, pero él no ha tenido ningún papel en la toma de decisiones sobre el CF Reus. Laporta era accionista de una sociedad que es accionista de una sociedad que tenía la mayoría del capital del Reus", comentó Oliver.

Avaló para ayudar

Joan Oliver prosiguió en sus explicaciones y añadió: "En verano de 2018 conseguí un préstamo de un millón de euros para intentar seguir adelante. El banco me pidió un aval personal y como me dijeron que el patrimonio que podía aportar no era suficiente, recurrí a Joan Laporta para que también avalara conmigo, y así lo hizo. Así que ayudó, puso dinero de su bolsillo y lo perdió", concluyó Joan Oliver.