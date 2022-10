Okunowo: "Hay que confiar en Xavi y en los jugadores"

El ex jugador blaugrana pide confianza para el entrenador: "Xavi ya piensa en soluciones" El Barça quedó al borde de la eliminación tras el empate contra el Inter

El Barcelona vive una situación crítica en la Champions League. Tras el empate contra el Inter en el Camp Nou (3-3), los de Xavi Hernández se complicaron su clasificación a los octavos de final. Necesitarían de un milagro para poder acceder a la siguiente fase.

"Cuando acabó el partido no estaba contento, pero ya no se podía hacer nada más", se lamentó el ex jugador del Barcelona, Samuel Okunowo, a SPORT, en un evento del Club Esportiu Laietà. Sin embargo, el ex lateral no quiere que el equipo se estanque entre lamentos, sino que ponga toda su atención en el próximo partido: el Clásico del domingo contra el Madrid en el Bernabéu. "El Barça es el Barça y solo queda pensar en el futuro, en qué tenemos que hacer para que todo vuelva a salir como antes. El fin de semana se juega contra el Real Madrid y tenemos que pensar en eso", comentó el ex jugador.

Samuel opina que, dado el momento crítico de la temporada en la que se encuentra el Barça, más allá de criticar al equipo, se le debe apoyar. "Solo queda apoyar al entrenador y a los jugadores, darles ánimo. Hay que pensar en el futuro del equipo", enfatizó Okunowo.

Sobre el entrenador del Barcelona, el ex defensor blaugrana dedicó palabras de apoyo y pidió confianza en su trabajo. "Xavi ya está pensando en lo que tiene que hacer. Él ya está pensando en la solución", afirmó el nigeriano. Okunowo acabó con un mensaje de optimismo respecto al momento del club: "Sí, creo que saldremos adelante".