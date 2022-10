Minguella: "Contra el Inter se vieron, una vez más, las deficiencias defensivas"

El exentrenador y exagente analiza al Barça para SPORT antes del clásico "Quedar prácticamente fuera de la Champions a la primera no es lo que le corresponde a un club del nivel del Barça"

Josep Maria Minguella, exentrenador y exagente muy vinculado al FC Barcelona, habló con SPORT en el evento del Club Esportiu Laietà antes del clásico para analizar la situación del equipo en una de las semanas en que el equipo de Xavi Hernández se juega la temporada.

Tras el partido ante el Inter, las sensaciones de Minguella, como "culé" fueron de sentirse mal "porque quedar prácticamente fuera de la Champions a la primera no es lo que le corresponde a un club del nivel del Barça. pero el fútbol, como la vida, si no sabes ganar, acabas perdiendo. Y eso es lo que le está pasando al Barça."

Para Minguella, el clásico "no será fácil. Hay que sobreponerse. Es otro partido, otra competición. Puede afectar pero no tiene por qué afectar. Creo que el Barça reaccionará. Plantará cara. El año pasado se ganó bien en Madrid y no descarto que este año se vuelva a sacar un buen resultado.

Analizando el partido, para Minguella, "una de las cosas que fallaron fue el sistema defensivo, el no controlar el juego, las propias ganar de ganar, que te hizo dejar espacios detrás para el contrario, y son muy especialistas en el contraataque. Lo supieron aprovechar y se vieron, una vez más, las deficiencias defensivas que tenemos en el Barça. tenemos muchos jugadores pero no hay una defensa fija. Cada partido juegan jugadores diferentes y no hay consistencia".

En cuanto al resultado para el clásico, Minguella se conforma con "que no perdamos. Empatar o ganar a mí me va bien. Que el culé se sienta recuperado".