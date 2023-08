Bernardo Silva intentaría forzar su salida si el Barça se lo pide

El Barça, por ahora, no ha hecho ningún movimiento ante la dificultad económica de la operación El City ha rechazado ofertas superiores a los 75 millones de euros

Bernardo Silva es el gran sueño de Xavi Hernández, pero en el Barça ven prácticamente imposible acceder a su fichaje salvo que hubiera otra gran venta durante este verano. El club blaugrana mantiene relaciones muy fluidas con su agente, Jorge Mendes, y tienen claro que el jugador estaría dispuesto a forzar su salida si el Barça se lo pide, algo que no han hecho porque sería inviable inscribirle en estos momentos. El club está trabajando otras vías en cuanto a refuerzos.

En el Barça mantienen que Bernardo Silva sería el jugador ideal, pero que no hay opciones de traerle este verano salvo que se de otra gran venta inesperada, algo que no puede descartarse porque el mercado puede explotar si se acaba confirmando la salida de Kyllian Mbappé. "Puede haber otro mercado con el caso Mbappé y hay futbolistas del Barça que interesan a otros clubs. Será un mercado muy movido en agosto", aseguran desde el Barça.

Bernardo Silva está controlado, pero el listón es demasiado alto. El Manchester City ha rechazado dos propuestas del PSG, la última superior a los 75 millones de euros y tienen la clara intención de mantener al futbolista a toda costa porque tiene dos años de contrato. En Manchester admiten que a Bernardo Silva le gustaría salir, pero no están muy por la labor de facilitar las cosas. Si el Barça entrase en liza, algo que no ha hecho, podría cambiar la cosa pero el traspaso sería altísimo.

Lo que sí ha hecho el Barça es informarse de la situación y estar en contacto permanente con su entorno. Eso y estudiar la viabilidad de una operación pagada a plazos. Por ahora no hay oferta ni el club entrará si no ve posible asumir económicamente la operación. Xavi lo quiere, pero lo sabe. La situación del club no pasa por su mejor momento financiero y, tras las palancas del curso pasado, ahora se ve muy complicado abordar este tipo de operaciones.