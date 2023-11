La nueva vida de David Silva

El canario vive en San Sebastián y está centrado en sus distintos negocios, especialmente con su bodega Cada mañana va a recuperarse de su rodilla y todavía no ha decidido si seguirá ligado al fútbol

A sus 37 años, David Silva todavía se veía con fuerzas de aguantar una temporada más jugando en la Real Sociedad. El talentoso centrocampista canario había sido una pieza importante para que los de Imanol Alguacil lograran la cuarta plaza en la Liga y se clasificasen para la Champions y le hacía ilusión disputar la máxima competición continental con los 'txuri urdin'.

Pero poco después de empezar la pretemporada, el infortunio en forma de lesión le trastocó los planes. En un entrenamiento se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, una lesión extremadamente grave que le obligaría a estar entre 6 y 8 meses de baja.

Entonces David Silva, que ya lo ha hecho todo y ganado todo en el mundo del fútbol, tomó la difícil decisión de retirarse. Y colgó las botas con la conciencia tranquila de haber tenido una carrera excepcional.

A día de hoy, sigue viviendo en San Sebastián, donde tiene decidido vivir, como mínimo, un año más y cada mañana va a recuperación de su rodilla. Recuperación, por cierta, que va muy bien.

¿Un futuro en el mundo del fútbol?

Como la lesión fue tan inoportuna y en sus planes no entraba la idea de retirarse, Silva todavía no ha pensado ni meditado si quiere seguir ligado al mundo del fútbol profesionalmente. Se podría decir que todavía tiene mentalidad de jugador en activo. Su retirada es tan reciente que no sabe actualmente si le gustaría ser entrenador, director técnico o cualquier otra cosa ligada al deporte que se lo ha dado todo.

Y mientras sigue pensando en ello, está muy centrado en todos sus negocios, que no son pocos. Pero, sobre todo, está focalizado en uno muy concreto, en el del vino. Silva tiene una bodega en Canarias ( Bodega Tamerán) que va como un tiro y que está teniendo un éxito espectacular. Es un vino que está muy bien considerado por los expertos.

Silva, como otros muchos futbolistas (Iniesta, por ejemplo) ha decidido invertir parte de sus ganancias en crear bodegas en su tierra natal.

David Silva anuncia su retirada con este vídeo | @21LVA

El vino es lo que le está tirando más, pero el exjugador de la Real Sociedad, entre otros equipos, también tiene un ojo puesto en sus otros negocios, como el alquiler de apartamentos y villas de lujo o sus 'Beach Clubs'. Es de su propiedad el Amadores Beach Club, que está ubicado en la playa de Amadores y también es inversor en el Perchel Beach Club.

Aunque está centrado en estos negocios y trabajo no le falte, muy posiblemente lo que más le gustaría a David Silva es poder jugar el sábado por la noche el partido contra el Barça defendiendo los colores de la Real Sociedad, un equipo que lo recibió con los brazos abiertos y en el que parecía que hubiese jugado toda su vida.