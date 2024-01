Los nombres propios de la rueda de prensa de Xavi

Xavi Hernández ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en motivo de la previa del partido de cuartos de final de Copa del Rey entre Athletic Club y FC Barcelona, que se disputará este miércoles 24 de enero (21:30 horas).

Aunque la rueda de prensa se ha centrado en la polémica arbitral del encuentro liguero del domingo entre Real Madrid y UD Almería, el técnico blaugrana ha analizado la actualidad del club blaugrana, cómo llega el equipo para este duelo de la competición del KO y ha repasado algunos nombres propios. Son los siguientes:

Aplausos a la personalidad de Cubarsí

El joven central formado en La Masia debutó en la segunda parte del partido de octavos de Copa frente a Unionistas de Salamanca y se ganó el premio con la titularidad en el eje de la zaga el domingo frente al Betis en el Benito Villamarín. El lunes cumplió 17 años y volverá a formar parte de la convocatoria del primer equipo, en este caso, para viajar a San Mamés. Xavi no ha dudado en ensalzar su actitud y rendimiento en la rueda de prensa. "Es importante que salgan jugadores como él en un momento así del club. Lo veo muy preparado. Es un futbolista con una gran mentalidad, dividiendo, fijando, el otro día el segundo gol viene de él. Un jugador con menos personalidad tira atrás, pero él buscó a Frenkie", comentó el técnico blaugrana. Contra el Athletic, sin embargo, todo apunta a que comenzará como suplente, tras la inclusión de Cancelo y Christensen en la lista de convocados.

Sin presión para Iñaki Peña

La lesión de Ter Stegen ha provocado un cambio de guantes en la portería del Barça. El meta alicantino, siempre en la sombra del portero teutón, está siendo el titular de los blaugrana durante este periodo, a la espera que Marc-André se recupere de sus problemas en las lumbares. Ya suma trece encuentros: siete de Liga y dos de Champions, Copa y Supercopa. La mayoría de los partidos de Iñaki han sido en Montjuïc, pero también se ha desplazado a plazas complicadas como Mestalla o el Benito Villamarín. Este miércoles, un nuevo escenario de nivel: San Mamés. Preguntado por si Peña está preparado para encuentro de estas circunstancias, Xavi no ha tenido ninguna duda. "Lo veo preparado. Está haciendo un gran trabajo, a pesar de encajar goles. Ojalá podamos dejar la portería a cero. Iñaki viene de jugar en Turquía y en pocos países se grita tanto", ha explicado. Confianza ciega del técnico blaugrana en su segundo guardameta.

Rendido y atento a Nico Williams

Sin duda, uno de los grandes peligros del Athletic Club es Nico Williams. El joven delantero está manteniendo la regularidad demostrada durante la temporada pasada y ya ha repartido diez asistencias de gol en lo que llevamos de curso, además de cuatro tantos. Su hermano mayor, Iñaki, sin embargo, no podrá estar presente en el encuentro por encontrarse disputando la Copa África con la selección de Ghana. Nico será uno de los puntales de los leones, junto a nombres de la talla de Álex Berenguer, Oihan Sancet, Iker Muniain, Asier Villalibre o Gorka Guruzeta y Xavi no descubrió nada, pero advirtió de su peligrosidad en rueda de prensa: "Me parece excepcional, rápido, con gol, un futbolista a tener muy en cuenta. Está en un gran momento, habrá que hacer muchas ayudas, es difícil en espacios cortos y largos. Gran futbolista".