Koundé: “Soy jugador clave del Barça”

La temporada de Jules Koundé con el FC Barcelona ha ido de menos a más. Si bien al principio de la temporada fue uno de los jugadores que acaparaba más críticas por su bajo rendimiento, el francés supo revertirla para acabar el curso con buenas sensaciones.

Aún tiene por delante la oportunidad de no cerrar la campaña con el palmarés vacío, si logra imponerse con la Selección francesa en la Eurocopa que arranca la próxima semana. Koundé ha concedido una entrevista a 'Le Parisien', donde ha repasado el año en clave blaugrana.

“Soy uno de los jugadores clave del Barça, uno de los líderes del vestuario y, sobre todo, que soy un jugador fiable. Ésa es quizá una de las cosas de las que me siento más orgulloso. Esta temporada, aparte de la vez que Gavi me lesionó la rodilla al chocarme sin querer, no he tenido ni un solo problema físico del que quejarme. Estoy muy orgulloso de ello, porque es el fruto de mucho trabajo”, declaró Koundé, quien, junto a Gündogan, ha sido el futbolista de campo que más minutos ha acumulado como blaugrana.

En la citada entrevista también le preguntaron por Kylian Mbappé. Un futbolista al que ya se ha enfrentado este año en los cuartos de final de la Champions League entre Barça y PSG, pero que ahora será su compañero de vestuario durante la Eurocopa.

“Por eso juego al fútbol, para los grandes partidos, para enfrentarme a los mejores. Y en ese sentido, Kylian es la 'Crème de la Crème'. Así que es muy satisfactorio. Pero a un jugador como Kylian Mbappé no se le puede parar solo, también requiere un esfuerzo colectivo, aunque dado que estaba en mi zona, yo participé mucho en el éxito del equipo. Actuar contra jugadores así te anima a seguir, a seguir buscando más, y te convence de que si trabajas duro, tarde o temprano lo conseguirá”, apuntó.