"No es momento de hacer demasiadas pruebas"

Xavi ha asegurado en rueda de prensa que si el equipo gana los próximos 3-4 partidos será "prácticamente campeón" Sobre el Getafe: "Ellos se juegan mucho, se encuentran entre los equipos que están luchando por salvar la categoría. Para nosotros es fácil mantener la concentración"

Sereno, consciente de que su equipo este domingo puede dar un paso casi definitivo para amarrar el título de Liga. Xavi Hernández ha comparecido esta tarde en rueda de prensa para analizar la previa del Getafe-Barça. A una hora poco habitual para su equipo (16:15). Y en un contexto poco habitual, puesto que la expedición, después de años, viajará esta tarde a Madrid en tren.

A pesar de que son días más o menos tranquilos (dentro de que ese adjetivo es imposible asociarlo al entorno de la entidad barcelonista), Xavi ha acometido muchos y distintos asuntos. De futuro, de mercado, de competición...

Empezando por el rival, un Getafe que está inmerso por la lucha por eludir el descenso. Se espera una gran entrada en el Coliséum Alfonso Pérez. "El Getafe es un equipo directo y muy agresivo. Ha sumado muchos puntos en su campo. Será un partido complicado, con muchos duelos. Ellos defienden bien y saben hacer un buen juego directo. Será un rival difícil. Ya nos costó generar ocasiones en el Camp Nou en la primera vuelta. Preveo un partido difícil".

NO BAJAR EN INTENSIDAD NI CONCENTRACIÓN

Respecto a si cuesta mantener la competición competitiva con ese enorme colchón de puntos que tiene su equipo en la cabeza de la tabla, el egarense cree que "no es difícil mantenerla. Lo complicado es, como estamos viendo, ganar partidos. Mañana será una prueba más. Ellos se juegan mucho, se encuentran entre los equipos que están luchando por salvar la categoría. Para nosotros es fácil mantener la concentración. Estamos en una situación privilegiada, tenemos una ventaja importante y la queremos mantener. Aún quedan 10 partidos y tendremos que ganar muchos de ellos si queremos ganar la Liga".

Se podría pensar que precisamente ese contexto favorable y relativamente 'cómodo' puede llevarnos a ver a más futbolistas poco habituales sobre el verde. Pero no cree Xavi que sea momento para experimentos: "Jugarán los que consideremos que nos pueden ayudar más. No miramos la edad ni la categoría de los jugadores. Tenemos una plantilla, pese a las lesiones, suficientemente amplia como para competir. No es momento de demasiadas pruebas. Queremos centrarnos en lo que nos queda y ganar la Liga".

GANAR LOS PRÓXIMOS TRES PARTIDOS, SINÓNIMO DE CAMPEONATO

Con su primer gran título a tocar, es consciente de lo que hay que hacer: "Los tres-cuatro partidos que vienen son clave. Si los ganamos, seremos prácticamente campeones a la espera de los resultados de nuestros perseguidores. Ahora estamos centrados en mañana".

Uno de los temas de 'habitual preocupación' es el del futuro de Busquets. Sigue sin deshojar la margarita...¿Esperando el desenlace con el tema Messi? "Lo más importante es que Busquets esté tranquilo y nos ayude hasta el final de la temporada. No creo que su decisión se base en función de lo que haga Messi. Es difícil escoger el camino, a mí me costó. Si continúa, va a seguir siendo importante para el Barça".