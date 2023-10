Messi desmiente que se reuniera con Laporta

Leo Messi desmintió la información de Jijantes FC sobre una conversación con Joan Laporta al final de la gala del Balón de Oro "Mentís... una vez más...", expuso en su Instagram, además de añadir un emoticono con la nariz de Pinocho

Leo Messi desmintió de forma rotunda una información de Jijantes FC en la que hablaba de un acercamiento del argentino con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. El argentino recurrió a su cuenta de Instagram para colgar una 'storie' en la que dejaba en mal lugar a este medio de comunicación.

Jijantes FC expuso en su cuenta de 'X' que Laporta había agradecido a Messi las palabras en su discurso tras recibir el Balón de Oro y que se habían citado para buscar una fecha para el homenaje.

📺 Informa @JijantesFC



Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje.



🔗 https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/ETbkKfoVlR — Jijantes FC (@JijantesFC) October 31, 2023

·"Mentís... una vez más..." añadiendo un emoticono con la nariz de Pinocho. Una respuesta muy dura en la misma línea que expuso en su entrevista en exclusiva a SPORT en la que acusó a algunos periodistas de faltar a la verdad.

El máximo responsable de Jijantes FC, Gerard Romero, se mostró muy arrepentido poco después y pidió perdón en su cuenta de 'X': "MIL DISCULPAS a todos, y MIL MÁS. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido. Asumo todos los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas".