Memphis da el OK total al Atlético y solo falta el acuerdo con el Barça para que se vaya

El delantero firmaría hasta el 2025 con opción a otro año más, pero por ahora la operación entre clubs está encallada El Atlético no ha hecho propuesta económica alguna y quedan dos semanas para el cierre de mercado

El futuro de Memphis comienza a decidirse y cada día que pasa se aleja más del Camp Nou aunque su operación de salida es complicada y no se descarta nada. El Atlético y el futbolista ya han llegado a un acuerdo total hasta el 2025 con una temporada opcional de renovación y el holandés está a la espera que las dos entidades se entiendan, algo que hasta ahora no ha sucedido. En el Barça esperan la propuesta económica del Atlético porque no le dejarán salir libre.

Los acontecimientos se han precipitado esta semana, ya que el Atlético no tenía claro si Memphis iba a aceptar la propuesta colchonera. El holandés fue muy duro el pasado verano cuando estuvo cerca de recalar en la Juventus y sus pretensiones económicas acabaron echando por la borda la operación.

Ahora, el jugador ha entendido que firma por un proyecto deportivo que le atrae y no desea salir de la liga española, por lo que ha acabado aceptando el contrato colchonero.

Memphis Depay puso el 2-0 ante el Elche gracias a una asistencia de Alejandro Balde | LaLiga

Este era un paso clave para empezar a desencallar la operación ya que ahora el Atlético está obligado a llegar a un acuerdo con el Barça. Y aquí el club blaugrana ha sido muy claro: priorizan absolutamente un traspaso por el futbolista teniendo en cuenta que el Atlético ha cobrado diez millones por la cesión de Joao Felix al Chelsea. El club blaugrana no se conforma con ahorrarse solo el salario y pide alguna contraprestación o le cerrará las puertas al holandés.

El Barça solo estaría dispuesto a un intercambio, si los colchoneros no desean abonar un traspaso, y el único jugador que interesa es Carrasco, pero el Atlético no le quiere dejar salir porque es un futbolista clave para Simeone. Los colchoneros han puesto otros futbolistas encima de la mesa pero no interesan.

El club blaugrana preferiría en todo caso un traspaso que le permitiese abordar una contratación en posiciones ofensivas y creen que habría límite salarial suficiente para llevarla a cabo. En este sentido, hay cierta prisa por lo avanzado que está el mercado, pero el Barça no descarta el escenario que Memphis siga hasta el 30 de junio si no hay acuerdo.