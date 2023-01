El día que el Barça descubrió a Gavi

Según apunta el periodista Josep Capdevila, el Barça lo descubrió en abril de 2014 Betis y Barça se enfrentaron en la final del Mundialito de benjamines, donde Gavi sobresalió por encima del resto con cuatro goles

Gavi es el hombre de moda del Barça en las últimas horas por su exhibición en la final de la Supercopa de España. El andaluz fue clave en la excelsa actuación colectiva azulgrana y su nombre está en boca de todos. A sus 18 años es intocable en los planteamientos de Xavi, un fijo en el primer equipo y escenifica la apuesta de club de un Barça que lo ha mimado desde la base hasta llegar al primer equipo. Ahora la pregunta es: ¿Cuándo descubrió el FC Barcelona al andaluz?

La respuesta la tiene el periodista Josep Capdevila, que en un hilo en Twitter detalla cuándo el Barça se quedó impregnado del talento del de Los Palacios. Según el periodista, el club azulgrana se fijo en él en la final del Mundialito de benjamines de Portugal, donde su Betis se enfrentó al Barça. Ahí Gavi demostró de lo que es capaz.

Terminó el duelo con cuatro tantos y una asistencia y dando el título a su equipo. Se llevó el premio a mejor jugador del torneo. El Barça no lo podía dejar escapar. “Pablo hizo de Pablo, su gen competitivo, su intensidad, el ser un jugador que no quiere perder absolutamente a nada, puso todo ese talento y (ganas de ganar) al servicio de su equipo. No nos dejaba tener el balón recuperaba, alejaba de la presión y se ofrecía. No lo podíamos parar. Y los cuatro goles los marcó de maneras diferentes…”, explicaba David Sánchez, el entrenador del benjamín del Barça en el hilo de Josep Capdevila.

Tras aquella final, el Barça no dudó en firmarlo. La temporada 2014-2015 Gavi se quedó aún en el Betis, pero el Barça no se olvidó para nada de él ni del destrozo que les provocó en esa final y la temporada 2015-2016 ya jugó en el FC Barcelona, en el alevín A. La historia desde entonces ya es más que conocida.