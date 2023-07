Las mejores frases de Romario

Además de grandes goles Romario dejó para el recuerdo grandes frases que permanecen en el imaginario colectivo El brasileño reconoció que apenas tenía amigos en el fútbol y nunca escondió que para rendir en el campo necesitaba llevar una agitada vida nocturna

Además de grandes goles Romario también dejó grandes titulares durante su carrera. El brasileño no hacía concesiones, iba de cara y al que no le gustara le invitaba a salir de su camino. "Un jugador tiene pocos amigos, porque en fútbol no existe la amistad verdadera", llegó a decir.

'O baixinho' no permitía que nadie le diera lecciones ni siquiera Johan Cruyff. Cuando el neerlandés le recriminó su actitud en un entrenamiento, Romario no se cortó: "Usted no es mi padre y yo he ganao un Mundial y usted no". Cuando se sentía cuestionado, no escondía su absoluta indiferencia por los demás.

"Hace dos semanas salí por la noche, llegué a las siete de mañana al hotel, luego marqué tres goles. Desde entonces no he vuelto a salir más y los goles no llegan, así que habrá que empezar a salir por las noches. Salí el jueves, salí viernes y saldré el sábado", dijo durante su etapa en el Valencia.

Primeras falsas impresiones

A Romario se le criticaba que pasara grandes fases del partido desconectado.Jugaba como si se acabara de levantar de la siesta. En una primera impresión incluso podía parecer lento, pero Romario sabía muy bien quién era.

"Muchos defensas europeos piensan que no corro y que no deben preocuparse por mí. Pero se olvidan que el punto fuerte de este pequeño son los primeros metros de la carrera. Cuando ellos se quieren dar cuenta, el gol es mío. Dios le da un don a cada uno, a mí me dio el don del gol”.

Muchas frases que dieron juego pero ninguna tan recordada como "si no salgo de noche no marco". Romario convirtió esta declaración de intenciones en su filosofía de vida.