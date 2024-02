Mathieu: "Lo pasé mal con Luis Enrique"

Jérémy Mathieu no parece guardar, precisamente, un gran recuerdo de su paso por el FC Barcelona. En 2021 ya reconoció abiertamente que su primera opción nunca fue cambiar el Valencia por el club azulgrana. El francés recibió una propuesta del Barça en un momento en el que no pensaba en irse, así que le hizo una contrapropuesta al Valencia para seguir. "Era capitán del Valencia y estaba disfrutando de mi vida allí y me preguntaba: "¿Voy a pulir el banquillo en Barcelona?".

El entonces presidente Amadeo Salvo descartó las condiciones de Mathieu y fue entonces cuando decidió aceptar la propuesta del Barça. En el club azulgrana se encontró con Luis Enrique, un técnico del que no tiene muy buen recuerdo.

“Diremos que nuestra experiencia fue una mezcla, Era él quien me quería y nos reunimos en secreto para acordar el fichaje. Es un entrenador que no te habla mucho y no te da demasiada confianza", explicó en Bein Sports Francia.

😬 Jérémy Mathieu se confie sur sa relation compliquée avec Luis Enrique...

El central no llevó bien la falta de continuidad. Unas idas y venidas que asegurá le provocó una crisis de confianza. "Juega mucha la confianza y, a veces, jugaba partidos importantes y luego estaba en el banquillo. Así que, en realidad, necesitaba continuidad. Eso es lo que no entendía. Pero nunca me explicó por qué. Tal vez no tuvo tiempo, no lo sé", se lamentó.

Mathieu no tiene claro si el asturiano ha cambiado mucho su forma de gestionar un vestuario desde que dejó al Barça. "¿Después cambió su forma de ser y de hacer las cosas?", le preguntan. "No lo sé. Fue así para nosotros en el Barça y al final lo pasé mal”.