Lamine Yamal: así se mejora a un prodigio llamado a "marcar una época"

Es un coleccionista de récords. Contra el Granada se convirtió en el jugador más joven de la historia liguera en marcar dos goles en un mismo partido, con 16 años y 213 días. También es el más joven de la historia de La Liga en alcanzar la cifra de tres goles antes de cumplir los 17 años. En el partido de ida en Granada Lamine ya se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga. El delantero de Rocafonda ha pulverizado otros récords como ser el titular más joven de la historia del Barça en La Liga o el debutante barcelonista más precoz de la historia de la Champions. Registros de precocidad que van acompañados de una progresión imparable, una mejora constante que hemos analizado en SPORT con Joan Vilà. El exjugador y exentrenador del fútbol base del Barça y maestro de Xavi nos da las claves de la eclosión de Lamine.

En la pretemporada deslumbró, Xavi supo apostar por él, cuidarlo, dosificarlo y cuando las lesiones le han dejado sin competencia se ha salido. Lamine Yamal sigue sorprendiendo porque en cada partido luce más virtudes. En el vestuario del Barça están encantados con su humildad y capacidad para asimilar todos los conceptos que el cuerpo técnico le pide. Además de los entrenamientos y las charlas tácticas colectivas, en el staff se preparan vídeos individuales para tratar de mejorar el rendimiento del jugador. Xavi y sus colaboradores están encantados con la capacidad para asimilar estos conceptos del canterano.

Lamine y Xavi, el día del debut oficial del canterano con 15 años / SPORT

"Está destinado a marcar una época"

En SPORT hemos contactado con Joan Vilà que fue jugador del Barça entre 1970 y 1979 y técnico del fútbol base desde 1987 hasta el 2001 y en otra etapa desde el 2011 hasta el 2018. Son más de 30 años al servicio del club que le han convertido en una referencia como técnico formativo y experto en el estilo Barça. Además, Xavi , y muchos otros jugadores como Puyol, lo considera su gran maestro futbolístico. "Lamine me llama mucho la atención, en toda mi experiencia he conocido muchos jugadores con grandes condiciones pero pocos con su desparpajo y personalidad, me parece que está destinado a marcar una época". Vilà explica que hay que hacer para gestionar un talento así: el club tiene que ayudar y acompañar al futbolista para que siga evolucionando, Lamine necesita que se trabaje con él con rigurosidad, seriedad para ayudarlo a madurar. Es muy fácil adularlo y esto no lo necesita, hay que potenciar sus cualidades y evitar que su entorno le perjudique".

Lamine Yamal celebra el primer gol del Barça contra el Granada / Javi Ferrándiz

Desde que Xavi lo hizo debutar contra el Betis con solo 15 años, Lamine ha evolucionado físicamente y en muchos aspectos del juego. En este sentido Joan Vilà advierte "una personalidad atípica, no parece que tenga 16 años, la naturalidad con la que juega es impropia de su edad, en estos meses ya se le advierte una mejora en aspectos posicionales y esto le está permitiendo aportar más rendimiento en ataque y en defensa. Es sorprendente el desparpajo que muestra para encarar a los contrarios, estamos ante una verticalidad e intencionalidad de todo lo que hace increíble".

Vilà se sorprende de que "la mayoría de sus acciones tienen un sentido de la profundidad y verticalidad que es muy difícil de encontrar. Además, su juego es tan maduro que sabe ser incisivo sin perder prácticamente balones. Me parece bestial que sea el jugador más vertical del equipo con 16 años".

Lamine Yamal tras marcar su primer gol con el primer equipo / Javi Ferrándiz

El que fuera maestro de Xavi entiende que la gestión del todavía entrenador del Barça con los jóvenes es extraordinaria: "me parece una gestión impecable no solo con Lamine, Cubarsí me tiene impactado por su conocimiento del juego y también creo que Fort y Fermín aportan mucho". Lo único que lamenta Joan Vilà es que "les faltan a su lado otros canteranos más hechos que les puedan guiar y si hay que hacerlo abroncarlos para llevarlos por el buen camino".

Los goles que está marcando en los últimos partidos Lamine son fruto, para Vilà, de "un proceso natural, si con 16 años es capaz de enseñarnos lo que estamos viendo si trabajamos bien con él nos va a dar muchas alegrías, estoy convencido de que si se gestiona bien va a marcar una época en el Barça".

Puntos a mejorar

Joan Vilà es partidario de trabajar a fondo con los futbolistas de talento porque "hay que enseñarles muchas cosas, asesorarles sobre fundamentos ofensivos y defensivos y ayudarles en aspectos concretos. Sobre Lamine yo incidiría en optimizar la amplitud y profundidad de su posición, saber leer el desequilibrio de la defensa rival, saber qué hacer con el balón antes de recibirlo".

Estos y otros conceptos son los que ayudan al jugador joven a desarrollar todo su potencial y los que no asimilan estos conceptos "se estrellan porque piensan que ya lo saben todo o que es suficiente con su talento con balón". En este sentido Joan Vilà destaca "el trabajo del cuerpo técnico para que Lamine esté también involucrado en el trabajo sin balón, es un error creer que al fútbol solo se juega con balón".

Lamine Yamal espera seguir celebrando muchos más goles / Valentí Enrich

Otros detalles sobre Lamine

Hay aspectos futbolísticos de Lamine que tienen relación con su confianza. En SPORT hemos podido conocer que en sus primeras semanas en el primer equipo Lamine se sentía un poco intimidado por estar al lado de cracks como Lewandowski y Gundogan y no podía expresarse con soltura en el campo. Con el paso de muchas sesiones de entrenamiento y partidos, el futbolista nacido en Esplugues pero criado en Mataró se ha soltado y ahora se siente uno más en el vestuario. Tiene buena relación con todos los jugadores y nota que sus compañeros confían en él y lo respetan. Esto le hace salir al campo con una confianza total en sus posibilidades.

Además, no se agobia ni estresa por nada y sabe relajarse e inspirarse escuchando a Morad, su cantante preferido.

27ª edición de la Festa de l Esport Català. Lamine Yamal recibe el premio al Esportista amb més projecció masculina. / Javier Ferrándiz

Lamine es feliz en el Barça y quiere seguir progresando en todos los aspectos. El cuerpo técnico le ha preparado un plan específico para que gane fuerza y resistencia y ello le está ayudando a serle más útil al equipo en la fase de recuperación del balón. Una de las claves que explican su mejora es su ambición.

Los que lo conocen bien nos cuentan que cuando acaba los partidos sin victoria está realmente muy enfadado y disgustado porque su carácter es muy competitivo. Su segundo gol ante el Granada que servía solo para empatar no lo celebró porque considera que lo importante es la victoria grupal y no los triunfos individuales.